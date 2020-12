Davidová zrychlila střelbu, ale ta přesnost… Mindrák nemá, říká kouč

Místo startu snů to zatím bylo trápení. Na lyžích silná, při střelbě rychlejší... ale ta přesnost! „Musí se trochu uklidnit,“ odtušil asistent trenéra Jiří Holubec k dosud neuspokojivému vstupu Markéty Davidové do sezony. Z úvodních dvou bitev nebyla ani jednou v top 20, a byť se jí na tréninku daří sázet čisté položky, v závodech zatím ne. Vylepší to dnes ve finském Kontiolahti ve sprintu?

Bylo to něco, co se dařilo. Předloni hned v prvním podniku sezony urvala třetí místo ve vytrvalostním závodě. Vloni byla zase bronzová hned v úvodním sprintu roku. Jenže letos? V jedné i v druhé disciplíně zatím Markéta Davidová udělala v Kontiolahti tři střelecké chyby a místo útoku na top 10 skončila pokaždé mimo první dvacítku.

„Netuším, proč to tak je. Asi se musím trochu rozstřílet v závodním tempu,“ krčila rameny biatlonistka a trenér Ondřej Rybář uznal: „Ženský tým je na tom dobře běžecky, jenže se holkám bohužel nedařilo na střelnici. Není nám to jedno a je co zlepšovat. Nicméně bych z toho nedělal ukvapené závěry.“

Krize hned na úvod? To rozhodně ne. Ale minimálně zdvižený ukazováček.

Vždyť i Davidová si určitě představovala víc než 21. místo ve vytrvalostním závodě a 37. příčku ze sprintu. Navíc vždy s třemi nesestřelenými terči. Navzdory běžeckým časům do první patnáctky jí tak zatím patří v průběžném pořadí 32. pozice.

„Se startem jsme spíš nespokojení,“ uznal i asistent trenéra Jiří Holubec. „Je potřeba trochu lepší koncentrace a uklidnit se. Holky chtějí uspět, ale pak z toho dělají chyby. U Makuly to navíc byly dechové chyby, tlačila rány nahoru. Po běžecké stránce jsme na tom poměrně dobře, ale zatím jsme toho moc nevyužili.“

Co je zřetelné, že Davidová na střelnici oproti minulosti zrychlila. Průměr jejích položek se už stabilně blíží ke třiceti sekundám. Letní dril, kdy se učila pravidelně střílet na jeden nádech, se začal projevovat. Jenže z toho možná nyní pramenily i chyby.

„Sama ví, že musí střílet rychleji. V této době už nemůže ztrácet na střelnici, takže to možná bylo na úkor chyb, ale budeme v té cestě určitě pokračovat. Nemá cenu se vracet zpět. Navíc jí to v přípravě šlo a teď v závodě už je to jen o psychice. Časem se to poddá,“ věřil Holubec.

Ve volných dnech od pondělka do středy proto česká biatlonistka kladla při trénincích na střelbu speciální důraz. Jezdila po boku rychlopalkyně Evy Puskarčíkové (ta měla ve sprintu nejrychlejší čas ze všech), zkoušela nasimulovat onen závodní režim a... trefovala se. „Teď už to jen musí zopakovat v závodě,“ usmál se Holubec.

Co je však výhodou Davidové, že si je jistá svým rychlým během. Tři chyby jako v nedělním sprintu byly zkrátka moc – s jednou však stále může být v první desítce. „Rozhodně to na ni nijak psychicky nesedlo, ani nemá mindráky. Jasně, úvodní nezdary ji mrzely, ale jde dál. Je si vědomá svých silných stránek, a když se trefí, bude vysoko,“ ujistil Holubec.

Jak tedy využije svou možnost dnes? V Kontiolahti se chystají sprinty číslo 2.

Sprint žen na 7,5 km sledujte od 16:30 ONLINE zde »