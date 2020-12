Sedm trestných kol? Komentuje se to těžko, přiznává Holubec

Na den mikulášské nadílky předvedly závod, jako by se lekly čerta. Sobotní biatlonová štafeta žen v Kontiolahti se změnila v české střelecké trápení, když hned tři reprezentantky musely na trestné kolo. Lucie Charvátová navíc kroužila čtyřikrát a Eva Puskarčíková dvakrát. „Špatné,“ řekl asistent trenéra Jiří Holubec poté, co jeho svěřenky skončily jedenácté. Závod vyhrály nadupané Švédky.

Co se dá říct k takovému závodu, kdy vám šanci na hezký výsledek zhatilo sedm trestných kol?

„Komentuje se to těžko. Po nástřelu to vypadalo dobře, ležky byly parádní a Jessica to pak rozjela nadějně. Vlastně i po ležce Lucky jsme byli pořád nějakých 25 vteřin od čela. Bohužel to ale pak pokazila vestoje.“

Načež musela sama na čtyři trestná kola.

„Nezvládla to a bylo po závodech. Podmínky sice nebyly ideální, ale ne katastrofální, aby to bylo na čtyři kola. To v žádném případě. A když jsme se pak vyhrabaly na sedmé místo a mohly se ještě docvaknout na šesté nebo páté, přišly další chyby. Škoda.“

Sama Lucie Charvátová pak v rozhovoru pro ČT říkala, že ji ty stojky zdají horší a horší…

„Nevím, před závodem se zdála být v pohodě. A jestli má nějaký blok, musí ho odbourat. Jinak to prostě nejde.“

Je to nepříjemné o to víc, že třeba v individuálních závodech zvládá položky daleko lépe?

„Ano, je potřeba tu koncentraci dělat stejně jako v individuálních závodech a nespoléhat na náhradní náboje.“

Jak to pak braly holky v cíli?

„Byly smutné. Hodně.“

Potěšil vás alespoň jejich rychlý běh? V něm byly vůbec čtvrté nejlepší.

„Ano. Je to škoda, že máme dobré běžecké časy, ale střelba nás zatím nedrží.“

Jak tedy vyhlížíte nedělní stíhací závod žen, kde Markéta Davidová zahájí z nadějného šestého místa?

„Po běžecké stránce z toho nikdo strach nemá. Snad nebude tolik foukat, protože větru si není tak jistá, zatímco v klidu to už dokáže. Na druhou stranu, ve větru budou chybovat i ostatní.“