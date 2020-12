Děda běhal bosý ve sněhu. Teď Běloruska Alimbekavová šokuje svět

Je kometou aktuální sezony. Vloni 76. žena SP, letos už druhá! Převzala modrý dres pro nejlepší závodnici do 25 let a po víkendovém řádění v Hochfilzenu ji dělí již jen šest bodů od toho žlutého. Seznamte se: Běloruska Dzinara Alimbekavová. Dcera kazašského otce a ruské matky, nástupkyně Darji Domračevové a stejně jako v neděli devátá Markéta Davidová, milovnice zvířat.

Podívat se na sestřih závodů z předloňské olympiády v Pchjongčchangu, věřte nebo ne, najdete ji na stupních vítězů se zlatou medailí na krku. Ne ze sprintu. Ne ze stíhacího závodu. Ani ne z toho vytrvalostního. Nýbrž ze štafet, kde předávala po třetí části pomyslný kolík Darje Domračevové a ta nakonec dofinišovala s běloruskou vlajkou až k nečekanému triumfu.

„Mám na to krásné vzpomínky,“ přizná vám Dzinara Alimbekavová.

Teď jakoby definitivně vykročila ve stopách národní hrdinky Darji D.

DZINARA ALIMBEKAVOVÁ Narozena: 5. ledna 1996 (24 let) Národnost: Bělorusko Aktuální pořadí SP: 2. místo (265 bodů) Největší úspěchy: 1. místo na ZOH (2018 – štafeta žen), 1. místo v závodě SP (2020 – sprint Hochfilzen), 2. místo ve stíhacím závodě (2020 – stíhací závod Hochfilzen), 3. místo na ME (2019 – smíšená štafeta)

„Určitě je překvapením,“ uvedl už po závodech v Kontiolahti asistent trenéra českého týmu Jiří Holubec a 24letá biatlonistka včera udělala ještě krok o level výš. Po čisté střelbě a desátém nejlepším běhu získala ve sprintu v Hochfilzenu své premiérové prvenství a v nedělní stíhačce dojela zase druhá. „Věděla jsem, že mohu být blízko stupňům vítězů, ale že to přijde tak brzo, to ne,“ usmívala se pak přes roušku.

Navzdory zlatu z OH totiž v minulých letech tápala. Jak zdravotně, tak výsledkově. Předloni proto končila SP jako 53. v pořadí, vloni byla dokonce šestasedmdesátá… Za to teď jezdí v modrém dresu pro nejlepší závodnici do 25 let a jen šest bodů ji dělí i od toho žlutého, který drží Marte Olsbu Röiselandová „Minulá sezona pro mě byla těžká a byla jsem z ní zklamaná. Měla jsem problémy s nohama a až po sezoně jsem se dala dohromady. Navštívila jsem i řadu doktorů. Tím, že ale máme nového kouče, změnila se metodologie tréninku a já jsem se také posunula po psychické stránce,“ mínila dcera kazašského otce, ruské matky.

Vlastně i ona sama se narodila v kazašském Abaji, avšak ve třech letech se s rodinou přestěhovala do Běloruska, kde už se narodil její bratr Zhenya. Když má však sama Alimbekavová mluvit o svých biatlonových kořenech, pobaveně se culí: „Ne, v rodině jsme neměli moc sportovců. Snad jen děda se věnoval tělocviku, když běhal v zimě bosý po sněhu a otužoval se,“ žertovala rozhovoru pro web Krayavidy.by. „K biatlonu mě proto přivedl učitel tělocviku, ale doporučil mi, abych nejprve začala s lyžováním, protože puška nebyla k dispozici.“

Dlouho, ještě dlouho poté přemítala, zda vše má vsadit na sportovní kariéru, či studium umělecké školy. Nakonec to dokázala spojit v obojím. A přiznala: „Někdy se stávalo, že jsem odjížděla ze závodů s medailemi v jedné a skripty v druhé ruce, abych po příjezdu složila zkoušku.“

Připomíná vám to Markétu Davidovou, která spojila biatlon se studiem veteriny? Proč ne. I mladá Běloruska má totiž ráda zvířata a ve volném čase stará o králíčka Barneyho, kterého si pořídila po olympiádě a během rekonvalescence po operaci levého ramene. Vedle toho pak hraje ráda na piáno, bruslí nebo jezdí na snowboardu. „V tom už sice nejsem tak dobrá, nicméně si užívám ten adrenalin,“ dodala.

Další adrenalin teď zažívá i na střelnici v boji s nejlepšími. A jak vidět, vypořádává se s ním skvěle.

AKTUÁLNÍ POŘADÍ SP

1. Marte Olsbu Röiselandová (Nor.) 271

2. Dzinara Alimbekavová (Běl.) 265

3. Hanna Öbergová (Švéd.) 259

4. Elvira Öbergová (Švéd.) 208

5. Dorothea Wiererová (It.) 185

...

9. MARKÉTA DAVIDOVÁ 153