Trenér Holubec o trápení Charvátové: Vzdát závod? Její rozhodnutí

Michal Krčmář na čtvrtém úseku štafety v Kontiolahti, české barvy dovezl do cíle na sedmém místě • Petr Slavík/Český biatlon

Michal Krčmář českou štafetu v Hochfilzenu vytáhl do elitní pětice • Petr Slavík/Český biatlon

Rozporuplný závod. Na jedné straně Markéta Davidová, která skončila opět v první desítce a po deváté příčce se posunula v SP už na jedenácté místo. A pak bohužel další střelecké trápení Lucie Charvátové, která po deseti chybách z deseti ran při střelbě vestoje závod nedokončila. To byl nedělní stíhací závod žen v Hochfilzenu. „Lucka se musí zmátořit,“ uvedl asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Jak tedy hodnotíte deváté místo Markéty Davidové?

„Její výkony jsou teď už střelecky vyrovnané. A potvrzuje se, co jsme říkali už dřív: Když se bude trénovat, tak do té desítky bude. Běžecká forma ji drží, snad se v tom pokračovat a ty chyby kvůli dýchání se napravily. Když je vítr, má tam sice pořád rezervy, ale v klidu to už zvládá.“

Však se také v průběžném pořadí posunula už na jedenácté místo.

„Ano, soupeři už o ní zase vědí, že když dá nulu, tak bude hodně dobrá. Ve vysílačkách si na ní dávají dobrý pozor.“

Musela tedy před SP v Hochfilzenu upravovat hodně věcí?

„Na tréninku se snažila – ono v Hochfilzenu je příjezd trochu do kopce, ten dech vám tu trochu chybí, takže i spousta dobrých střelců udělala chyby. Když sice střílí na jeden nádech, má tendenci to tlačit nahoru, ale už si to hlídá.“

Co jste nicméně říkal na Lucii Charvátovou a jejích deset chyb při střelbě vestoje? Neměla nějaké potíže se zbraní?

„Ne, neměla. Tam je chyba v hlavě. Nevím. I po těch ležkách mohla pořád hezky bodovat. Jenže to neměla ani blízko, byly to kusy.“

Do posledního kola pak vůbec nevyjela a vzdala. Nebo jste ji stáhli vy?

„Ne, to bychom v žádném případě neudělali. Bylo to její rozhodnutí. Těžko říct. Závod se balí z důvodu zdravotního, nebo že mám něco poškozeného, kdy nemůžu jet, ale ne když jste padesátý sedmý a pokazím střelbu.“

Dá se tedy říct, jak ji zkusit vrátit střelecky do určité jistoty?

„Nevím. Musí na to hlavně zapomenout a jít do toho dál s čistou hlavou.“

Nezvažovali jste přesto, že byste ji poslali domů, aby si do Vánoc odpočinula a od nového roku začala na novo?

„To si nemůžeme dovolit. Kdybychom měli další tři výkonnostně podobné závodnice, které by čekaly na start, tak by se s tím možná dalo něco dělat, ale takhle ne. Musí se prostě zmátořit. Je ale pravda, že za čtyřicet let u biatlonu jsem nezažil, aby dal někdo dvě pětky v klidném počasí.“