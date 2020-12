Biatlon ONLINE: Muži jedou stíhačku, v akci čtyři Češi. Závod čeká i ženy

Reprezentantky Eva Puskarčíková a Markéta Davidová si padly do noty nejen na trati. • Petr Slavík (Český biatlon)

Světový pohár v biatlonu dnes pokračuje dalšími dvěma závody, konkrétně stíhacími. Jako první jedou muži, kteří si to od 13 hodin v Hochfilzenu rozdávají o vítězství na trati dlouhé 12,5 km. Česko má na startu hned čtyřnásobné zastoupení, a to v Ondřeji Moravcovi (27), Michalu Krčmářovi (32), Adamu Václavíkovi (49) a Milanu Žemličkovi. V 15 hodin se tamtéž vydají na 10 kilometrovou trať ženy. Trio českých závodnic jde do závodu zkraje třetí desítky – Markéta Davidová (21), Eva Puskarčíková (22), Jessica Jislová (24). Sledujte oba závody ONLINE na iSport.cz.