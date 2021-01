Krčmář na ME pojede sprint: Těším se jako malej kluk. Na gauči to bylo utrpení

Mohl tak balit a připojí se k týmu. „Je to neuvěřitelná úleva a radost. Těším se se jako 'malej' kluk. Sledovat v televizi kolegy, jak běhají ve Světovém poháru, a válet se u toho na gauči, pro mě bylo opravdu utrpení,“ uvedl Krčmář na svazovém webu.

Deset dní trénuje naplno, ale jak tvrdí, závody žádný trénink nenahradí. Naposledy závodní atmosféru zažil před Vánoci při Světovém poháru v Hochfilzenu. „Chci prostě jen závodit. Chci, aby si tělo a mysl opět vzpomněly, jaké to je,“ řekl. Jeho hlavním cílem je mistrovství světa v Pokljuce, které začne 10. února.

Na ME určitě absolvuje páteční sprint. V sobotu je na programu stíhací závod, v neděli smíšená štafeta. Jestli ještě po sprintu nastoupí do některého z dalších závodů, není jasné. „Jediné, co vím, a na tom jsme se shodli i s (trenérem) Ondrou Rybářem, že nechci závodit tři dny za sebou. To by po tak dlouhé pauze nebylo pro tělo dobré,“ dodal čerstvě třicetiletý reprezentant.