Program MS v biatlonu: Češi na úvod ve smíšených štafetách obhajují bronz

Slovinská Pokljuka hostí 52. mistrovství světa v biatlonu. Původně jej měla hostit ruská Ťumen, kvůli dopingovým skandálům však Rusko o pořadatelství přišlo. Biatlonová elita se tak od 10. do 21. února sjíždí do střediska v Julských Alpách. Na webu iSport.cz přinášíme kompletní program a přehled závodů v rámci MS v biatlonu 2021. Obhájí Češi dvě medaile z Anterselvy?

V roce 2020 na šampionátu v italském středisku to byl pro české barvy snový start. Hned v úvodní smíšené štafatě si kvarteto Puskarčíková, Davidová, Krčmář, Moravec dojelo pro bronz. Hned další den vybojovala ve sprintu 3. místo Lucie Charvátová. O medaili do poslední chvíle bojovala i štafeta žen. V posledním kolem však Eva Puskarčíková nestačila na Němku Hermannovou a Češky dojely čtvrté. V letošním ročníku SP zatím česká výprava na medailový úspěch čeká.

Program MS v biatlonu 2021 - Pokljuka

Česká nominace na MS v biatlonu 2021

Česká výprava ještě oficiálně nominaci neoznámila, už nyní je však pravděpodobné, že ve výpravě nebudou chybět pravidelní účastníci závodů SP v této sezoně. Mezi ženami je to kvarteto Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislova a Eva Puskarčíková. V mužské části výpravy by neměl po nákaze COVID-19 chybět Michal Krčmář, který aktuálně dohání závodní manko na evropském šampionátu v Polsku.

České úspěchy na MS v biatlonu

Český biatlon se loni po tříletém čekání dočkal medaile ze světového šampionátu v biatlonu. Lucie Charvátová a smíšená štafeta navazály na úspěchy českého biatlonu z předchozích let. Historie totiž sahá až do roku 1993, kdy historicky první českou medaili na MS v biatlonu vybojovala štafeta žen. První individuální medaile se český biatlon dočkal o 10 let později. Rozšíří Češi v Pokljuce sbírku devatenácti medailí ze světových šampionátů?

