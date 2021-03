Rybář o Novém Městě: Diváci chybí. Opatření? Nejhorší jsou jednolůžáky

Světový pohár bez fanoušků? Dnes už věc, se kterou se všichni včetně biatlonistů sžili. Jenže když se tuto zprávu dozvěděli právě před rokem v Novém Městě na Moravě, byl to šok a radost z toho neměli ani trochu. „Bylo to hodně smutné. Do poslední chvíle každý čekal, že tady diváci budou,“ vzpomíná sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Jaký byl rok s opatřeními proti koronaviru a co vadí nejvíc?

Svou štafetu, první závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě, dnes ženy odstartují do ticha. Ostatně jako celou tuto sezonu. Diváci mají už rok i na biatlonové závody vstup zapovězen kvůli pandemii koronaviru. Sportovci je postrádají, obzvlášť pak v domácím prostředí Vysočina Arény. „Diváci tomu chybí. Dělají atmosféru, dělají ten zážitek přímo na závodišti daleko intenzivnější,“ líčí Ondřej Rybář. Jedním dechem však dodává, že jsou rádi, že se vůbec celá sezona odjede. Fanoušci budou chybět i Ondřeji Moravcovi, který se příští víkend na Vysočině rozloučí s úspěšnou kariérou.

V jaké náladě je český tým před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě?

„Plusem je, že cestování bylo jedno z nejkratších, což náladu zlepší. Dva závody SP teď budou doma, každý je hrdý na to, že to tady je, byť bez diváků. Takže nálada je určitě dobrá. Samozřejmě jsou trochu tlaky, protože každý by rád uspěl a udělal českému fanouškovi radost. Tím, že to přenáší Česká televize jako domácí, budou záběry českých závodníků výrazně lepší než z jiných SP. Takže bychom rádi uspěli a nějakou tu radost udělali.“

Je to rok, co tady máme koronavirus. V Novém Městě tehdy začala platit opatření, hlavně se poprvé jelo bez diváků. Jak na to vzpomínáte?

„Loni to bylo hodně smutné. Do poslední chvíle každý čekal, že tady diváci budou. Rozhodlo se ze dne na den, hodně se o tom diskutovalo, ale každý se s tím musel srovnat. Bylo intenzivněji vnímáno, že se jede bez diváků. Teď už si na to většina lidí zvykla, situace je taková, jaká je. My jsme rádi, že vůbec můžeme závodit, že se biatlonová bublina drží. IBU (Mezinárodní biatlonová unie) tady odvedla výbornou práci. Pravidelně se testuje, každý musí doložit PCR test hned po příjezdu, všichni jsou izolovaní. Takže se bublina dokáže držet a za to jsme rádi. Protože, aniž bych chtěl předbíhat, vypadá to, že by se celý SP mohl odjet. To dodává na dobré náladě.“

Věřil jste loni v Novém Městě, nebo ještě i na začátku sezony, že než se SP zase vrátí do Nového Města, bude už vše znovu v normálu?

„Myslím, že jsem nebyl jediný, všichni nejen doufali, ale mysleli si, že to pomine, že v létě se všechno vrátí do kolejí, ve kterých to bylo předtím. Ale opak je pravdou, situace je horší, než byla loni na jaře. To nikdo nepředpovídal a nepočítali jsme s tím.“

Zhodnoťte sezonu se všemi opatřeními.

„Je to sport a do jisté míry show. Vše je založené na tom, že částečně bavíte fanoušky a můžete podpořit i národní hrdost, když se vám něco povede, protože jde o mediálně sledovaný sport. Takže diváci tomu samozřejmě chybí. Dělají atmosféru, dělají ten zážitek daleko intenzivnější přímo na závodišti. Ale