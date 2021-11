Davidová dál ve žlutém: Ale soupeřky jsou jinde... Puskarčíkové mrzly zuby

Bylo to hodně těsné, ale povedlo se. Markéta Davidová svůj žlutý dres uhájila a ve vedení Světového poháru bude minimálně do čtvrtka, kdy opět v Östersundu startuje druhý soutěžní týden dalším sprintem. Na nedělní vítězku, Švédku Hannu Öbergovou, ztratila z patnáctého místa 59,8 sekundy. O lepší umístění ji připravilo trestné kolo po první chybné ráně ve střelecké položce vestoje.

„Se střelbou jsem asi spokojená, ta jedna mě mrzí. Vím, kde byla, vím, co jsem udělala, to je dobré znamení. Trošku víc jsem si najela doprava,“ hodnotila Davidová pro Českou televizi. „Běh je takový nějaký pomalý. Zřejmě musíme příští týden vymyslet, jak zrychlit o minutu. Soupeřky jsou jinde, to je mazec…“

Nejlepší reprezentantkou dne byla Eva Puskarčíková, které čistá střelba na obou položkách pomohla k jedenáctému místu. Výš byla naposledy na loňském mistrovství světa v Anterselvě, kdy skončila desátá ve vytrvalostním závodě. Ve Světovém poháru skončila nejlíp od prosince 2019, tehdy dojela ve stíhačce v Hochfilzenu osmá. Tentokrát se přitom teprve dostává do formy po nedávné nemoci.

„Moje pocity z trati nebyly úplně nejlepší, dýchala jsem ztěžka. Ale jsem ráda za ty dvě nuly,“ hodnotila Puskarčíková. „Největší problém na trati byl, že mi strašně zmrzly zuby, myslela jsem si, že mi upadnou. Bylo minus třináct, pocitově ještě víc… Člověk jede v hibernaci, že mu koncové části těla omrzají.“

Dařilo se i dalším Češkám. Jessica Jislová skončila s čistou střelbou osmnáctá, necelých sedm sekund za Davidovou. Nechybovala ani Tereza Vinklárková, která i díky tomu vůbec poprvé v kariéře bodovala, na 29. místě.

„Jsem hodně spokojená. Na trati to není, co si myslím, že bych mohla zvládnout. Se šťastnou ránou vleže to byl super závod,“ řekla Jislová.

Český tým během víkendu získal 155 bodů na Švýcarky, s nimiž bojuje o desáté místo v Poháru národů a páté místo na olympiádě v Pekingu.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme závodit s ostatními, ale chceme překonávat výsledky z loňska. Překonávat sama sebe je výzva. Těšíme se, že si to zlepšíme, tohle je supr začátek,“ pochvalovala si Jislová.

Bez bodu v neděli zůstala jen Lucie Charvátová, která se na úvod sezony trápí na střelnici. V sobotu chybovala čtyřikrát, ve sprintu po čisté položce vleže třikrát netrefila terč vestoje.

„Já bych takhle mohla rozdělit celý biatlon na ležky a stojky. Stojka byla špatná. Takhle to vypadá, když mi to nejde,“ povzdechla si Charvátová.