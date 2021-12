Král Samuelsson! Švéd září i díky „luxusu“ za miliony. A Norové žárlí

Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu šokoval olympijským stříbrem ve stíhačce. Postupem let se Sebastian Samuelsson čím dál více zařazuje mezi nejužší světovou biatlonovou špičku. Aktuálně dokonce není nikdo lepší, ovládl oba úvodní sprinty sezony a v neděli oblékne žlutý dres pro lídra Světového poháru. Za dalším skokem Švéda stojí především extrémní rychlost, do které v létě investoval miliony…

Běžkařský trenažér. Žádné velké novátorství, takový přístroj má k dispozici každá vyspělá biatlonová země. Česká reprezentace na něm od roku 2017 trénuje ve svém centru v Jablonci nad Nisou. Jenže Sebastian Samuelsson šel trochu dál: celý stroj si koupil domů.

„Myslím, že je to pro mě velmi důležitý krok a nesmírně mi to pomohlo. Vnímám to jako konkurenční výhodu oproti mnoha mým soupeřům. Je to luxus, který jsem si pořídil a který opravdu přispěje k dobrým výsledkům,“ pochvaloval si Švéd po nedělním triumfu ve sprintu pro norskou televizi NRK.

Nová hračka ho vyšla na 1,5 milionu norských korun (cca 3,7 milionu korun). Pořádně drahá investice, ale Samuelssonovi se zatím nesmírně vyplácí. „Každý hledá nějakou cestičku. Jestli si dobře pamatuju, tak tenhle trenažér měl i Ole Einar Björndalen ve svém kamionu,“ pronesl před čtvrtečním sprintem ve studiu Roman Dostál, mistr světa z roku 2005 a dlouholetý expert České televize.

Jak si 24letý rodák ze švédského Katrineholmu zatím vedl?

Sobotní individuální závod: 40. místo, ale kvůli šesti omylům na střelnici. Běžecký čas? Druhý nejlepší za Emilienem Jacquelinem z Francie (o osm vteřin).

Nedělní sprint: 1. místo, čistá střelba. Nejrychlejší běžecký čas, druhý Jacquelin zaostal o pět vteřin.

Čtvrteční sprint: 1. místo, jedna chyba na ležce. Opět nejrychlejší běžecký čas, druhý Jacquelin ztratil 20 vteřin, démonovi posledních sezon Johannesi Thingnesi Böovi nadělil dokonce 43 vteřin! A takový Michal Krčmář zaostal o minutu a 15 sekund.

Dlouholetý výrazný kritik dopingu patřil mezi nejrychlejší běžce už v minulé sezoně Světového poháru. Na startu nového ročníku se na trati daří i dalším jeho kolegům z reprezentace. Úvodní podnik se koná u nich v Östersundu, za parádními časy bezpochyby stojí i kvalitní společná příprava, ale…

„Ano, musím přiznat, že na něj žárlím,“ řekl po víkendových závodech na Samuelssonovu adresu Sturla Holm Laegreid, vítěz sobotního individuálu. „Je to pro něj a jeho kariéru určitě skvělá investice. Ne každému na takový trenažér zbývá tolik peněz.“

Vládci posledních sezon z Norska rozhodně nelení. Johannes Bö si koneckonců podobný trenažér také domů objednal. „Je na čase, aby mi to přišlo. Po neděli jsem na to poslal upomínku. Musí to přijít co nejdříve. Byl jsem si investicí trochu nejistý, ale když vidím, jak rychle jezdí… Asi jen nebe je limit,“ prozradil s úsměvem.

Vítěz posledních tří sezon Světového poháru zatím dojel na bedně jen jednou, v neděli skončil třetí. Aby se za dva měsíce v Pekingu nedíval pravidelně Samuelssonovi na záda, bude muset přidat.

Sebastian Samuelsson ve Světovém poháru Sezona Umístění Body Medaile Běžecký čas 2016/17 43. místo 169 bodů 36. 2017/18 44. místo 117 bodů 0-1-0 14. 2018/19 22. místo 385 bodů 0-0-1 26. 2019/20 28. místo 241 bodů 27. 2020/21 6. místo 817 bodů 1-4-0 9. 2021/22 1. místo 121 bodů 2-0-0 1.

