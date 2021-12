Biatlonisté v Rakousku: Cíl Davidové? Lepší běh. Světlo je fajn změna

Může to působit až kýčovitě, ale v rakouském Hochfilzenu je teď zima opravdu jako v pohádce. Místní biatlonová střelnice je obklopená svahy, na kterých se tyčí stromy s větvemi prohnutými pod tíhou čerstvého sněhu. Toho navíc během čtvrtka ještě hodně přibylo. I na střelnici ve zdejším biatlonovém areálu svištěly tréninkové rány mezi vločkami sněhu.

„Ve Švédsku jsme měli šeď, tady je rakouská běloba,“ zasmála se po tréninku před pátečním sprintem Eva Puskarčíková. „Ale jsem ráda, že jsme tady, je to o kus pozitivnější. Jsou tu hory, teda pokud není mlha jak teď, a je to zimní pohádka,“ rozhlížela se po okolí a rozplývala se nad zdejším prostředím.

Teplotně si biatlonistky a biatlonisté v Rakousku polepšili, i tak měla na hlavě čepici a přes ni ještě šátek. Komfortu totiž ubíralo výrazné sněžení. „Ale pokud nefouká, jakž takž to ještě jde. Chumelení spíš může nadělat neplechu na trati,“ dodala Puskarčíková.

To na Markétě Davidové bylo při rozhovoru jasně vidět, jak už se i tady těší do tepla. Na druhou stranu ale byla ráda, že už je oproti minulému týdnu zase mnohem víc na jihu. „Je to fajn změna, že z temného severu jsme přejeli trošku do světla, i když ne úplně moc. Ale už to tam bylo dlouhé,“ prohlásila česká jednička.

„Hned při prvním tréninku v úterý jsme říkali, že je příjemné, když člověk vyleze ven a nemusí řešit, aby nepromrznul, a užívá si trénink. To určitě ano. Ale já jsem člověk, kterému zima nevadí. Sice je nepříjemná, je to v ní těžké, síly ubývají dvakrát rychleji, ale já mám zimu rád,“ přidal za sebe Michal Krčmář.

Během tří dnů si mohli sportovci znovu připomenout, jaká je zdejší trať a střelnice. Během čtvrtka však na ni připadlo znovu hodně čerstvého sněhu. „Myslím, že to bude v pátek i o víkendu ještě dost jiné. V pátek nemá sněžit, tak to snad bude v pohodě, a o víkendu uvidíme,“ komentovala podmínky Davidová.

Ve čtvrtek měli závodníci ve středisku nedaleko slavného Kitzbühelu sice jen trénink, ale atmosféra při něm byla podobná, jako bude při pátečních víkendových závodech. Tedy v podstatě žádná. Kvůli proticovidovým opatřením v Rakousku totiž nesmí do areálu diváci, kterých si užili závodníci při úvodních dvou dílech Světového poháru v Östersundu.

„Už jsme si asi ale v minulé sezoně zvykli, že to je prázdné. Ve Švédsku sice fanoušci byli, ale tam jich v minulosti až tolik nebývalo. Bohužel je to tak, že teď se jede zase bez diváků. My se v průběhu závodu spíš soustředíme na výkon než na obecenstvo okolo, což by asi tak mělo být,“ pokrčila rameny Puskarčíková.

Vítězka úvodního vytrvalostního závodu sezony Davidová je za ticho na střelnici i radši. „Jenže na trati bych radši, aby se tam fandilo. Ale už jsme si zvykly, už to není nic hrozného,“ dodala.

Čemu ale moc přivyknout neumí, ani takto na začátku sezony, jsou dlouhé přesuny, jako byl ten z Östersundu. „Byla to třináctihodinová cesta. Z Östersundu do Stockholmu, tam jsme čekali, pak do Mnichova a odtud autem. Některé holky měly charter přímo z Östrsundu do Salzburku, ale já jsem letěla jinak,“ přiblížila česká hvězda, které mnohem víc vyhovovaly závody v minulé sezoně. To se totiž většinou na jednom místě konaly za sebou hned dva díly SP. „Bylo fajn mít volné pondělky,“ pousmála se už trochu promrzlá Davidová, která pak spěchala do tepla hotelu.

V pátek ženy i muže čeká sprint. Co by v něm mistryni světa z vytrvalostního závodu potěšilo? „Když se mi trochu líp poběží a budu z toho mít lepší pocit.“

Program SP v Hochfilzenu

Pátek

11.25 sprint muži

14.15 sprint ženy

Sobota

12.15 stíhací závod muži

14.15 štafeta ženy

Neděle

11.45 štafeta muži

14.30 stíhací závod ženy