Kouč biatlonistek: Když Davidová bude střílet nuly... Trable s mrazem i lyžemi

Takový vstup do sezony nadchl všechny. Úvodní vytrvalostní závod a hned skvělé vítězství Markéty Davidové. Během dalšího týdne se pak museli biatlonisté poprat s ukrutnými mrazy na severu, aby minulou neděli vytáhl Michal Krčmář ze svého zásobníku parádní výkon ve stíhačce završený čtvrtým místem. „Michal byl dobře nažhavený už po sprintu,“ komentoval to asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Vrcholem této sezony jsou i pro biatlonisty olympijské hry v Pekingu. I proto se mnozí závodníci rozjíždějí pozvolna. I když… „První závod v podání Makuly? To byl famózní vstup,“ chválil Jiří Holubec výkon vítězky úvodního klání Světového poháru 2021/22. Zároveň ale český kouč připomněl, že česká jednička má stále rezervy ve své silné stránce, tedy v běhu. Nadšený byl také z nedělního vystoupení Michala Krčmáře.

Jste sice asistentem v ženském týmu, ale nejde se ještě nezastavit u Michala Krčmáře. Jak hodnotíte jeho výkon ve stíhacím závodu?

„Výborné! Zvládl střelbu i velice slušně běžel, takže čtvrté místo je pro něj určitě povzbuzující do dalších závodů. Po sprintu byl dobře nažhavený, to mu taky pomohlo a myslím, že může jít v tomto duchu dál.“

Vidíte na něm v nové sezoně větší odhodlání než v té minulé?

„To ani ne, on měl odhodlání vždycky. Ale jde si tvrdě za nějakým cílem, který si sám stanovil, a teď se mu to začíná dařit.“

Přesuňme se nyní k vašemu ženskému celku. Jak byl z vašeho pohledu úspěšný vstup biatlonistek do sezony?

„Samozřejmě, že to nebylo zlé. Když Makula vyhrála, to byl famózní vstup. A i ostatní děvčata se ukázala. Třeba Jessica Jislová předvedla super výsledky, Evik (Eva Puskarčíková) měla jeden sprint taky velice povedený. Terka Vinklárková bodovala. Takže vstup nebyl zlý. Ve štafetách sedmé místo, měli jsme blizounko k šestému. Začátek je tedy poměrně povzbuzující.“

Pozorujete u konkurence nějaké změny oproti minulé sezoně? Samozřejmě vyletěla Elvira Öbergová…

„Ano, to je teď asi největší hvězda, ale už i v minulé sezoně předváděla slušné výkony. Je to mladá holka, která bude lepší a lepší. Takže není úplné překvapení, že jezdí takto rychle. Ale Švédky a Švédi jsou teď poměrně dost načasovaní, měli už nějakou kvalifikaci. Takže bývají vždycky hned na začátku dost vysoko.“

U jiných je to podle vás opatrnější rozjezd? Přece jen vrchol sezony je až v únoru.

„Jasně. Ono se to určitě bude ještě různě promíchávat. Můžou tam také vystrkovat růžky juniorky a podobně. I Makula myslím, že má běžecky na víc. Někdy jsou prostě rozjezdy trochu delší.“

Bylo pro vás vítězství Davidové hned v prvním závodu spíš milým překvapením, nebo jste tušili, že je na tom tak dobře?

(úsměv) „Je mistryní světa ve vytrvalostním závodu, takže když v něm vyhraje znovu, úplné překvapení to není. Ale přiznám se, že jsme to nečekali. Jenže u ní jasně víme, a i ona sama to ví, že když bude střílet nuly, tak v dlouhém závodu je na tom hodně dobře a není co řešit. A tady se to jasně ukázalo. Když ostatní ještě navíc kazí, tak je to potom sranda.“

Těší vás i vystoupení Jessicy Jislové?

„Určitě. V minulé sezoně se dost trápila, teď už má víc bodů než za celou sezonu. Hlavní je, aby jí vydrželo zdraví. Má občas problémy se přes Vánoce udržet ve zdraví. Takže v tuto chvíli dobrý, to, co předvedla, jsou na ni velice slušné výkony.“

Bylo zdraví u Jislové hlavním problémem, proč se jí letos na jaře nepodařilo předvést lepší výkony?

„Má sklon k rychlé nákaze, loni měla covid. Jenže pak dlouho trvá, než se vrátí. Takže doufejme, že jí zdraví vydrží a bude pokračovat, jak začala.“

Po nedělní štafetě si Davidová stěžovala, že byla ukrutná zima, nejhorší z celého pobytu v Östersundu. Prý chvílemi vůbec necítila prsty. Jak se se švédskými mrazy vyrovnala celá česká výprava?

„Záleží na každém, jak to zvládá. V neděli to bylo opravdu asi nejhorší. Někdy stačí, když vám před závodem nebo ještě na nástřelu trochu promrznou ruce, a už je těžko zahříváte. Nakonec se s tím všichni poprali, ale je to dost obtížné. Nejsme na to zvyklí. Ale nedá se nic dělat. Makula opravdu říkala, že jak zachybovala vleže, vůbec necítila prst, kterým se spouští. A to je pak těžké.“

Takže už se těšila do mírnějších podmínek do středu Evropy?

„Určitě, to se těšil každý. Tady ze severu se do naší Evropy těší každý.“

Jak takové mrazy zvládáte vy, trenéři, na střelnici?

„Každý tam různě poskakuje a jsme nabalení. Ale jak se člověk nehýbe, tak je fakt zima.“

V minulé sezoně se hodně řešil servis lyží české reprezentace. Jaká je teď spokojenost po dvou dílech SP?

„Trošku tam tápeme, ale spíš s lyžemi u některých závodnic než s mazáním. Neměly úplně lyže na tyhle podmínky.“

Minulý víkend se v Östersundu jely štafety, u kterých jsou nyní výsledky důležité kvůli počtu závodníků na olympijských hrách. Můžete to vysvětlit?

„Je to složitější. Počítá se část závodů z loňska, část z prvního trimestru této sezony, některé závody se tam pak proškrtají. Ale v každém případě musíme být v národech do deseti, abychom mohli poslat na OH pět sportovců nebo sportovkyň. Počítají se zvlášť ženy a muži, jen když je mixová štafeta, tak se body půlí.“

Jaký je teď program českých reprezentantů před závody v Hochfilzenu, které začínají v pátek sprinty?

„V pondělí se závodníci přesunuli letecky do Rakouska. První trénink měli v úterý, ale jen běžecký, ve středu už je na programu i střelecký trénink.“

Další díly SP

10.-12. 12. 2021 Hochfilzen (Rak.)

16.-19. 12. 2021 Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

6.-9. 1. 2022 Oberhof (Něm.)

12.-16. 1. 2022 Ruhpolding (Něm.)

22.-23. 1. 2022 Antholz-Anterselva (It.)

5.-20. 2. 2022 ZOH Peking (Čína)

3.-6. 3. 2022 Kontiolahti (Fin.)

10.-13. 3. 2022 Otepää (Est.)

17.-20. 3. 2022 Oslo Holmenkollen (Nor.)

SP v Hochfilzenu

pátek sprint muži a ženy

sobota stíhací závod muži, štafeta ženy

neděle štafeta muži, stíhací závod ženy