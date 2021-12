Slovenská hvězda po 100. místě: Jsme národ na dně? Výlevy chudáků nečtu

Na trati Sebastian Samuelsson válí, nikdo zatím není rychlejší než on • Profimedia.cz

Medaili z velké akce nemá. Nejlépe byla pátá ve vytrvalostním závodě na Hrách v Pchjongčchangu, o rok později brala stejné umístění i na mistrovství světa. Ve Světovém poháru ovšem Fialková dlouhodobě patří do širší špičky, ročník 18/19 zakončila na šestém místě v celkovém pořadí a pravidelně jezdila mezi nejlepšími.

Minulá sezona jí však ideálně nevyšla a ani úvodní podnik té nové ve švédském Östersundu se vůbec nepovedl. „Vrcholem“ bylo sté místo po pěti chybách na střelnici ve čtvrtečním sprintu, který dokončila jako nejhorší ze Slovenek. Na hlasitou kritiku fanoušků zareagovala během víkendu vzkazem na sociálních sítích.

„Poslední dva roky mám pocit, že vyjadřovat se k závodům nemá vůbec žádný význam. Ale dnes musím napsat pár slov. Nevím, co se v naší společnosti stalo, že jsme se stali lidmi plnými zloby, hejtu, mudrování, urážení a krutosti. Jsme jako národ na takovém dně, že to je jediné, co nám zůstává? Asi ano,“ posteskla si Fialková.

Kritika příznivců prý směřuje špatným směrem

„Slovenský biatlon je bohužel přesně tam, kam dlouhé roky směřoval. Hejtři, vy jste se probrali až teď? Myslíte, že za to můžou sportovci, kteří dřou jako koně den co den, obětovali sportu celý život, zdraví, rodinu, školu a v neposlední řadě spoustu peněz? Myslíte, že je to ne*ere mnohem víc než vás?“ napsala závodnice.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paulína Fialková (@paja.fialkova)

Sama si uvědomuje, že výsledky v Östersundu byly hrozné, ačkoliv před sezonou měla dobrý pocit. „Svědomí mám čisté v tom, co jsem přípravě dala. Víc než maximum svých možností jsem udělat nemohla. A pokud na to už nemám? Tak s tím asi už nic moc neudělám. Ale dokud to půjde, nepřestanu se snažit,“ podotkla.

Pod příspěvkem vypnula komentáře, urážky a kritiku se snaží neřešit. „Nechci podporovat vlnu hejtu, která se na sociálních sítích šíří v každé oblasti. A chci poprosit všechny, co to se mnou myslí dobře, ať mi nepíší, že nemám číst výlevy chudáků, kteří o sportu nic neví. Já je nečtu a slibuju, že oni jsou to poslední, co mě trápí,“ uzavřela Fialková.

Podporu jí stručně vyjádřila i bývalá tenistka Dominika Cibulková. „Myslím na tebe a držím palce. Někdy ti ohledně tohoto řeknu své životní krédo, ale to až osobně, na sociální sítě je to moc vulgární,“ vzkázala.

Slovenské biatlonistky po nepovedeném sprintu vůbec nenastoupily do nedělní štafety, kvůli nemoci totiž vypadla Ivona Fialková, Paulínina mladší sestra. Světový pohár pokračuje v pátek dalšími sprinty v rakouském Hochfilzenu.