Muži mají problém na střelnici. Výjimkou Krčmář, mladíci jsou v křeči

Tahounem českých biatlonistů je v současné době Michal Krčmář. Nadšený z toho, že prapor mužů drží teď jen on, ani sám úplně není. Stejně jako kouč Ondřej Rybář, který hlavní problém vidí na střelnici. „Není to na panikaření, spíš mě to hrozně mrzí. I ve štafetách máme spoustu dobíjení, přitom elitní šestka je blízko,“ posteskl si. Jak se povede Čechům v dnešním sprintu (od 14.15, PP ČT sport a Eurosport 1, ONLINE na iSport.cz >>> )?

Momentálně tady není příliš důvodů k radosti. Řeč je o týmu českých mužů, kde dobré běžecké výkony a také obstojnou střelbu předvádí pouze Michal Krčmář. Asi nejlepší ukázkou tohoto stavu je minulý díl Světového poháru v Rakousku. Tam jel ve stíhacím závodu jen Krčmář, ostatní se ve sprintu poskládali od 71. místa dál, tedy dost daleko od postupující šedesátky, o bodovaných příčkách ani nemluvě.

„Jsem moc rád, že se můžeme opřít o Bimba. Už ukázal, že může promluvit mezi největší elitu. Ale bylo by dobré, kdyby ho mlaďoši podpořili, aby to neviselo jen na něm,“ potvrdil Krčmářovu pozici i trenér mužů Ondřej Rybář.

Sám majitel stříbra z olympijských her v Pchjongčchangu 2018 z tohoto stavu úplně nadšený není a ani se necítí být v roli, kdy by měl svým kolegům radit, jak se zlepšit. „Myslím, že já klukům asi nepomůžu, mám dost starostí se sebou, abych závodil dobře. Musím se soustředit na sebe. Ale ono to vypadá zatím špatně, jenže tam se stačí trefit a kluci budou vepředu, protože běžecké časy nemají špatné,“ naznačil základní problém svých kolegů rodák z Vrchlabí.

Střelbu, konkrétně tu vestoje, musí zlepšit i on. „Na trati to není vůbec špatné, vleže super, ve stoje se trochu trápím. Takže víceméně z těch tří biatlonových složek, když to vezmu, ta jedna pokulhává a dělí mě od nějakého top výsledku,“ shrnul Krčmář.

I v běhu je ale u mužské jedničky něco, co je potřeba vylepšit. Konkrétně v individuálních závodech, kde si musí tempo nastolit sám. „Mám před sebou sprint ve Francii, do něj zkusím vstoupit líp než do těch předchozích dvou. Chce to rozjet naplno, ale musí to povolit i tělo. Vím, že v individuálních závodech je běh zatím moje slabina, tak uvidíme.“

Zbytek týmu je na tom podstatně hůř, především co se týče střelby. „Myslím, že kluci ukazují, že sílu mají a po běžecké stránce rozhodě nepatří k podprůměru, naopak s časy Karlíka i Václavíka se dá určitě bojovat o patnáctku, nebo i o desítku. Nejzásadnější problém, který máme, je na střelnici. Je to o klidu a uvolněnosti, převést trénink do závodu,“ upozornil Rybář.

Často se říká, že stačí střelecky jeden povedený závod a zlomí se to. Jak se na to dívá trenér mužů? „Vím co v nich je, není to teď na to, aby stabilně dávali nuly, ale rozhodně bychom neměli jezdit sprinty se čtyřmi trestnými koly. Pomůže i série závodů za 1, aby si začali věřit. Teď jsou hrozně v křeči, protože chtějí a to chtění někdy svazuje nohy a ruce.“