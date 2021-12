Jislová dojela dvanáctá, čeká ji premiérový masák. Krčmář na 30. místě

Jislová se dnes posunula o tři místa oproti sprintu, v němž zaznamenala své dosavadní maximum. Lucie Charvátová skončila ve stíhačce 44. a Tereza Voborníková o dvě místa za ní.

Sedmadvacetiletá Jislová se od začátku držela na dohled první desítky. V polovině závodu byla díky jediné chybě po dvou zastávkách na střelnici čtrnáctá a po čisté třetí položce jedenáctá. Po závěrečné stojce musela na jedno trestné kolo, ale chybovaly i soupeřky.

"Musím říct, že to bolelo víc než sprint, ale bavilo mě to. Mrzí mě jedna rána vleže, protože to byla moje chyba při spouštění. Střelnice je tady lehká, ale o to víc se musí pracovat s hlavou, což je někdy těžší, než kdyby foukalo. Před poslední položkou jsem byla nervózní a jsem ráda, že to byla jedna chyba, že jsem to ustála. Bylo to super," řekla Jislová České televizi.

Elvira Öbergová udělala na střelnici dvě chyby a premiérový triumf si zajistila s náskokem 4,2 sekundy před Julií Simonovou z Francie. Třetí doběhla sestra vítězky Hanna Öbergová. Vítězka sprintu Norka Marte Röiselandová klesla na čtvrté místo, ale udržela se v čele pořadí SP.

Stíhačka se běžela bez české jedničky Markéty Davidové, které nevyšel čtvrteční sprint a z 62. místa se do závodu nekvalifikovala. V neděli poběží závod s hromadným startem. Na základě výsledků ve francouzském středisku se mezi třicítku účastnic dostala také Jislová.

Krčmář startoval z 48. místa po sprintu, jednou chyboval na první ležce a jednou při první stojce. Na třicáté místo se dostal po čisté závěrečné střelbě. Fillona Mailleta do čela dostala přesná muška, druhý skončil Rus Eduard Latypov a třetí Nor Vetle Sjaastad Christiansen.

Závod SP v biatlonu v Le Grand-Bornand (Francie):

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:27,0 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -4,2 (1), 3. H, Öbergová (Švéd.) -11,6 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -13,4 (3), 5. Vittozziová (It.) -19,6 (1), 6. Bescondová (Fr.) -30,7 (1), 7. Hauserová (Rak.) -40,5 (1), 8. Mironovová -52,0 (1), 9. Rezcovová (obě Rus.) -52,4 (3), 10. Wiererová (It.) -55,1 (2), ...12. Jislová -1:32,8 (2), 44. Charvátová -3:35,2 (7), 46. Voborníková (všechny ČR) -3:41,5 (3).

Pořadí SP (po 8 z 22 závodů): 1. Röiselandová 379 b., 2. E. Öbergová 327, 3. Alimbekavová 305, 4. Solová (obě Běl.) 291, 5. Hauserová 289, 6. H. Öbergová 287, ...11. Davidová 193, 26. Jislová 117, 47. Puskarčíková 30, 58. Charvátová 21, 69. Vinklárková (všechny ČR) 12.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 30:58,3 (0 tr. okruhů), 2. Latypov (Rus.) -16,1 (2), 3. Christiansen (Nor.) -16,2 (0), 4. Smolski (Běl.) -32,8 (1), 5. J. T. Bö -43,3 (3), 6. Laegreid -52,9 (1), 7. T. Bö (všichni Nor.) -1:09,8 (1), 8. Chalili (Rus.) -1:18,6 (0), 9. Jacquelin (Fr.) -1:24,2 (5), 10. Lesser (Něm.) -1:27,6 (1), ...30. Krčmář (ČR) -3:08,7 (2).

Pořadí SP (po 8 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 315 b., 2. Samuelsson (Švéd.) 312, 3. Jacquelin 311, 4. Christiansen 307, 5. Latypov 307, 6. J. T. Bö 289, ...26. Krčmář 116, 60. Štvrtecký (ČR) 14.