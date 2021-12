Krčmář si pokazil sprint: Za výkon se stydím. Žemlička bez chyby, ale...

Čeští biatlonisté se v rámci sprintu na 10 km ve francouzském Annecy příliš neblýskli. Nejlépe se umístil Michal Krčmář, který se třemi chybami dojel 48. Milan Žemlička sice zastřílel čistě, ale pomalý běh ho odsoudil až do osmé desítky. Dobře našlápnuto měl Mikuláš Karlík, ale nepovedla se mu druhá střelecká položka a byla z toho 64. příčka. Kromě Krčmáře do stíhačky nikdo nepostoupil. Poprvé v sezoně vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö.

Krčmář netrefil dva terče vleže a jeden vstoje. „Nechci se v emocích shazovat, ale dnešní výkon byl opravdu špatný a stydím se za něj. Skoro neminu v tréninku, pak přijedu na ležku a nechám tam dva. Pokazil jsem po Östersundu druhý sprint. Jsem naštvanej,“ řekl České televizi.

Johannes Thingnes Bö si doběhl pro 53. pohárový triumf. Osmadvacetiletý Nor vyhrál o 7,2 vteřiny před Rusem Eduardem Latypovem, třetí skončil další Nor Filip Fjeld Andersen.

V sobotu jsou ve Francii na pořadu stíhačky mužů i žen a v neděli poprvé v sezoně závody s hromadným startem, který by měly mít jistý Markéta Davidová a Jessica Jislová.

Muži - sprint (10 km)

1 J. T. Bö (Nor.) 23:20,3 (0 tr. okruhů), 2. Latypov (Rus.) -7,2 (0), 3. Andersen (Nor.) -18,2 (0), 4. Fillon Maillet (Fr.) -21,2 (1), 5. Laegreid (Nor.) -24,5 (0), 6. Smolski (Běl.) -26,5 (0), 7. Jacquelin (Fr.) -33,0 (2), 8. Christiansen (Nor.) -38,8 (1), 9. Samuelsson (Švéd.) -40,7 (1), 10. Lapšin (Korea) -42,7 (0), ...48. Krčmář -2:02,1 (3), 64. Karlík -2:21,8 (3), 65. Štvrtecký -2:22,5 (3), 73. Žemlička -2:30,1 (0), 82. Václavík (všichni ČR) -2:46,6 (4).

Pořadí SP (po 7 z 22 závodů): 1. Samuelsson 282 b., 2. Jacquelin 279, 3. Christiansen 259, 4. Fillon Maillet 255, 5. Latypov 253, 6. J. T. Bö 249, ...24. Krčmář 105, 57. Štvrtecký 14.