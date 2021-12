Biatlonisté po třetině sezony: Davidová půjde výš, stejná bolístka Charvátové

Jak si vedli v první třetině sezony čeští biatlonisté a biatlonistky? • FOTO: Koláž iSport.cz Světový pohár v biatlonu má za sebou úvodní trimestr. Z českého pohledu přinesl prvenství Markéty Davidové, pódiové umístění Michala Krčmáře či parádní páté místo Jessicy Jislové. Celkem už zasáhlo do závodů jedenáct českých reprezentantů (šest žen a pět mužů). Jak si vedli a co na jejich výkony říká trenér Ondřej Rybář?

MARKÉTA DAVIDOVÁ (24 let) Pořadí v SP: 11. místo (227 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 86 %

Vleže: 88 %

Vestoje: 85 %

Běh (oproti průměru start. pole): -3 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Ukázala, že patří mezi elitní závodnice. Vzhledem k tomu, že olympiáda je v únoru, s během půjde ještě nahoru. Navíc předvedla, že i na střelbě zapracovala. Markéta možná od sebe čekala trochu lepší výsledky, ale startovní pole je tak vyrovnané, že jedno zaváhání se hrozně trestá. Já ji hodnotím kladně. Markéta Davidová • Foto Igor Stančík (Český biatlon)

JESSICA JISLOVÁ (27 let) Pořadí v SP: 21. místo (157 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 90 %

Vleže: 91 %

Vestoje: 89 %

Běh (oproti průměru start. pole): -1 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Milé překvapení. A opět největší odrazový můstek je ve stabilitě střelby. Teď v Le Grand-Bornand ukázala, že s tímhle velice dobrým během, a hlavně výbornou střelbou se dá bojovat o širší pódium, dokonce třeba i o stupně vítězů. Když to shrnu, Jessica měla určitě výborný start v prvním trimestru. Jessica Jislová • Foto Petr Slavík, Český biatlon

EVA PUSKARČÍKOVÁ (30 let) Pořadí v SP: 48. místo (30 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 85 %

Vleže: 89 %

Vestoje: 81 %

Běh (oproti průměru start. pole): +1 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: U Evy jsme měli v Östersundu strašně příjemný pocit z toho, že se vrátila zpátky tam, kde kdysi byla. Teď se trošku protrápila, takže je to nahoru dolů. Ale uvidíme, co přinese další trimestr. Už ukázala, že je schopná být klidně do patnáctky, a to by ji snad mělo posílit do další práce. Eva Puskarčíková • Foto Martin Sekanina (Blesk)

LUCIE CHARVÁTOVÁ (28 let) Pořadí v SP: 58. místo (21 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 71 %

Vleže: 84 %

Vestoje: 59 %

Běh (oproti průměru start. pole): -3 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Tady je to stále stejná bolístka, tedy střelba, zejména vestoje. Ale je to především o tom, jak si to nastaví v hlavě. Nemyslím, že by neměla zvládnout některý ze závodů, aby promluvila do pořadí někde nahoře ve výsledkové listině. Je trošičku zklamaná střeleckým výkonem, zřejmě od sebe čekala víc. Lucie Charvátová • Foto Český biatlon/Igor Stančík

TEREZA VINKLÁRKOVÁ (23 let) Pořadí v SP: 69. místo (12 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 82 %

Vleže: 84 %

Vestoje: 80 %

Běh (oproti průměru start. pole): +3 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Je schopná bojovat, což je důležité do budoucna. Byla zálohou pro štafetu, ale všechny okolnosti se sešly tak, že po nepovedené stíhačce v Östersundu byla i trochu unavená, šanci tedy dostala Lucka. Na druhou stranu ukázala, že chce pracovat. Cesta to bude ještě dlouhá, ale určitě měla pozitivní vstup. Tereza Vinklárková • Foto Igor Stančík (Český biatlon)

TEREZA VOBORNÍKOVÁ (21 let) Pořadí v SP: nebodovala

Úspěšnost střelby:

Celkově: 84 %

Vleže: 81 %

Vestoje: 86 %

Běh (oproti průměru start. pole): +2 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: O pozici, do které se teď dostala, si řekla výsledky v IBU Cupu, kde atakovala desítku. A je vidět i v SP, že je běžecky na úrovni Evy Puskarčíkové. Je to mladá závodnice, která toho má ještě hodně před sebou. Ukazuje, že pro štafetu by mohla být pevným článkem, který na střelnici dokáže podržet tým. Tereza Voborníková • Foto Petr Slavík, Český biatlon

MICHAL KRČMÁŘ (30 let) Pořadí v SP: 27. místo (116 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 85 %

Vleže: 93 %

Vestoje: 78 %

Běh (oproti průměru start. pole): -2 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Je lídrem týmu, i když my si na to moc nehrajeme. Bohužel tíha zodpovědnosti ho možná malinko svazuje. Patří mezi závodníky, kteří moc dobře vědí, co na střelnici dělají, ale koncentrace mu někdy uteče. Přesto ukázal, že dokáže bojovat a výrazně se posouvat ve stíhačkách. Michal Krčmář • Foto Český biatlon/Igor Stančík

JAKUB ŠTVRTECKÝ (22 let) Pořadí v SP: 60. místo (14 bodů)

Úspěšnost střelby:

Celkově: 75 %

Vleže: 84 %

Vestoje: 67 %

Běh (oproti průměru start. pole): -1 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Do sezony nevstoupil špatně, ale pak přišel návrat k ustrašenému působení na střelnici. Tím, že jsem s ním celý rok, vím, že se na střelbě výrazně zlepšil. Takže tady přesně platí, že strach je nejhorší rádce. Doufám, že bude ten, kdo to o Vánocích hodí za hlavu a půjde dál do sezony s tím, že nemá co ztratit. Jakub Štvrtecký • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

MIKULÁŠ KARLÍK (22 let) Pořadí v SP: nebodoval

Úspěšnost střelby:

Celkově: 62 %

Vleže: 67 %

Vestoje: 58 %

Běh (oproti průměru start. pole): -2 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Benjamínek týmu. Závodník, který si zkusil SP, ale teď je prvním rokem v mužích. Mám z něj dobrý pocit na lyžích, na střelnici nás však čeká velký kus práce. Ani v juniorech nebyl úplně stabilním střelcem. Potenciál v něm je a teď má za úkol ukázat, že s ním je potřeba počítat. Mikuláš Karlík • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

ADAM VÁCLAVÍK (27 let) Pořadí v SP: nebodoval

Úspěšnost střelby:

Celkově: 65 %

Vleže: 74 %

Vestoje: 57 %

Běh (oproti průměru start. pole): 0 % Hodnocení Ondřeje Rybáře: Toho má každý zaškatulkovaného jako střelce, který ve stojce půjde na trestné kolo. Nemyslím, že by to měl být střelec, který má počítat s tím, že půjde na trestné kolo. Sice to bude vypadat, že jako trenér jenom chválím, ale ve střelbě kluci udělali v tréninku kus práce, ale bohužel to neprodávají v závodě. Adam Václavík • Foto Jaroslav Svoboda/Český biatlon