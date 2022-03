Davidová v masáku desátá, Krčmář 24. Fillon Maillet slaví velký glóbus

V Otepää nestačil Fillon Maillet v hromadném závodu pouze na Nora Vetleho Sjastada Christiansena, s kterým prohrál o necelých šest vteřin. Český biatlonista Michal Krčmář obsadil mezi třicítkou startujících po třech chybách na střelnici 24. místo. V závodu žen dojela desátá Markéta Davidová. Vyhrála Švédka Elvira Öbergová a ještě tak stále může ohrozit v boji o celkový triumf v SP Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou, která dojela v závodu třetí.

„Velký glóbus jsem měl víceméně jistý, stačilo mi dojet třiadvacátý, ale já jsem chtěl vyhrát. Proto jsem byl trošku frustrovaný, ale jinak je to krásný den,“ řekl pětinásobný medailista z her v Pekingu Fillon Maillet, který má na kontě 870 bodů a před druhým v pořadí Emilienem Jacquelinem vede o 245 bodů. „Spousta lidí mi říkala, že to pořádně oslavíme, ale ještě nás čekají závody a nechci je jen odjet. Raději trénuju a závodím, než chodím na party,“ řekl Fillon Maillet.

Fillon Maillet tak ukončil tříleté panování Nora Johannese Thingnese Böa. Stal se čtvrtým celkovým francouzským vítězem SP mezi muži. Před ním uspěli Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) a Martin Fourcade (2012 až 2018).

Christiansen, druhý muž olympijského závodu s hromadným startem, ani jednou neminul a v posledním kole odrazil nápor Fillona Mailleta, který jel jeden trestný okruh. „Byl to perfektní den. Výborná trať, skvělí fanoušci a všechny trefené terče,“ řekl Nor po závodu v televizi.

Davidová byla po první střelbě a jednom trestném okruhu až šestadvacátá, ale výborně běžela. Měla pátý čas, ve zbylých třech střeleckých položkách chybovala už jen jednou a vytáhla se na desáté místo. „Mně to dneska bavilo. Udělala jsem, na co jsem měla, a bohužel to letos nestačí na bednu, ale desáté místo beru všemi deseti,“ řekla Davidová v České televizi.

Jessica Jislová na trati po kolizi s Norkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou spadla, po závěrečné stojce musela na dvě trestná kola a dojela čtyřiadvacátá. Elvira Öbergová se do čela dostala po poslední stojce a vyhrála o 4,5 vteřiny před Němkou Denise Herrmannovou, která v závěru odsunula na třetí místo Olsbuovou Röiselandovou.