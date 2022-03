Davidová i Krčmář na závěr sezony 14., Jislové a Václavíkovi se nevedlo

Jessica Jislová vyráží do stíhačky v Kontiolahti, z 20. místa se posunula na sedmou příčku • Petr Slavík/Český biatlon

Michal Krčmář odstartoval do sprintu v Kontiolahti • Petr Slavík (Český biatlon)

Druhá česká reprezentantka na startu Jessica Jislová musela na pět trestných okruhů a skončila šestadvacátá. Zvítězila olympijská vítězka Justine Braisazová-Bouchetová z Francie, jež pro sebe rozhodla i hodnocení disciplíny a v konečné klasifikaci SP předstihla nejen Davidovou posunem z dvanáctého místa na osmé.

Davidová minula při první střelbě poslední dva terče a ztratila kontakt s čelem. Pohybovala se pak na hranici druhé a třetí desítky a i přes další chybu vestoje si nakonec polepšila na 14. místo se ztrátou 65 sekund na vítězku.

Jislovou potkal na první položce obdobný osud a ke dvěma trestným okruhům pak přidala ještě další tři po stojkách. Do cíle závodu na 12,5 km doběhla s bezmála tříminutovou ztrátou.

Braisazová-Bouchetová stejně jako obě Češky nezvládla střelbu vleže, ale ke dvěma chybám už vestoje žádnou další minelu nepřidala. Malý glóbus získala s dvoubodovým náskokem na Švédku Elviru Öbergovou, jež doběhla pátá. Francouzka zvítězila s náskokem 7,8 sekundy před rovněž dvakrát chybující Němkou Franziskou Preussovou, která vybojovala první medailové umístění v sezoně. Dvě trestná kola musela absolvovat i těsně třetí Marte Olsbuová Röiselandová, norská vítězka celkového pořadí SP.

Krčmář zvládl obě položky vleže čistě, ale na rozdíl od sobotní stíhačky nulu nakonec neudržel. Po první střelbě vestoje musel na dvě trestná kola a přišel o šanci na umístění v desítce. Adam Václavík minul pětkrát a skončil osmadvacátý.

V norském souboji o prvenství uspěl střelecky bezchybný Bakken, který ve finiši těsně porazil Sturlu Holma Laegreida. Díky prvenství si Bakken zajistil malý křišťálový glóbus, druhého Francouze Quentina Fillona Mailleta porazil o čtyři body. Již jistý celkový vítěz SP Fillon Maillet dnes doběhl sedmý. Němec Erik Lesser při loučení s kariérou na stupně vítězů těsně nedosáhl.

Závěrečné závody SP v biatlonu v Oslu:

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. Bakken 38:31,2 (0 tr. okruhy), 2. Laegreid (oba Nor.) -0,5 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -13,4 (2), 4. Lesser -21,6 (2), 5. Nawrath (oba Něm.) -31,5 (1), 6. Christiansen (Nor.) -44,8 (0), 7. Fillon Maillet (Fr.) -48,4 (3), 8. Zobel (Něm.) -49,2 (1), 9. Desthieux (Fr.) -59,0 (3), 10. Eder (Rak.) -1:01,8 (1), ...14. Krčmář -1:33,6 (2), 28. Václavík (oba ČR) -3:34,6 (5).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 4 závodech): 1. Bakken 182, 2. Fillon Maillet 178, 3. Christiansen 165, 4. Laegreid 153, 5. Jacquelin 142, 6. Guigonnat (Fr.) 131, ...20. Krčmář 77, 44. Václavík 6.

Konečné pořadí SP (po 22 závodech): 1. Fillon Maillet 984, 2. Laegreid 736, 3. Samuelsson (Švéd.) 717, 4. Christiansen 708, 5. Jacquelin 706, 6. T. Bö (Nor.) 601, ...28. Krčmář 332, 52. Václavík 88, 58. Štvrtecký 77, 100. Karlík (všichni ČR) 2.

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 35:20,8 min. (2 tr. okruhy), 2. Preussová (Něm.) -7,8 (2), 3. Röiselandová (Nor.) -8,6 (2), 4. Perssonová -13,6 (2), 5. E. Öbergová (obě Švéd.) -13,7 (2), 6. Tandrevoldová (Nor.) -14,1 (2), 7. Herrmannová (Něm.) -14,5 (3), 8. Hauserová (Rak.) -15,4 (1), 9. Hettichová -15,6 (0), 10. Voigtová (obě Něm.) -45,0 (1), ...14. Davidová -1:05,0 (3), 26. Jislová (obě ČR) -2:56,3 (5).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 4 závodech): 1. Braisazová-Bouchetová 162, 2. E. Öbergová 160, 3. Wiererová (It.) 152, 4. Röiselandová 134, 5. Tandrevoldová 120, 6. Voigtová 119, 7. Davidová 116, ...16. Jislová 91.

Konečné pořadí SP (po 22 závodech): 1. Röiselandová 957, 2. E. Öbergová 823, 3. Hauserová 684, 4. H. Öbergová 661, 5. Chevalierová-Bouchetová 642, 6. Herrmannová (Něm.) 589, ...10. Davidová 560, 17. Jislová 441, 66. Voborníková 39, 73. Charvátová 33, 75. Puskarčíková 30, 94. Vinklárková 12, 102. Teplá (všechny ČR) 5.