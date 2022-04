Biatlonisté, kteří letos končí: Vítěz z posledního víkendu, Češi a stá máma

Biatlonová sezona skončila před dvěma týdny. A jak je tomu po olympijských hrách zvykem, řada sportovců ukončila své kariéry. Fanoušci už v příští sezoně neuvidí medailistku z olympijských her i mistrovství světa Evu Puskarčíkovou či Tomáše Krupčíka. Zabalit kariéru se rozhodla ale i některá světová esa a například Marte Olsbuová Röiselandová, vítězka Světového poháru, se stále rozhoduje. O koho všechno jde?

Německo 33 let Medaile na ZOH: 0-2-1 Medaile na MS: 2-2-2

Francie 34 let Medaile na ZOH: 1-0-2 Medaile na MS: 1-6-1

S kariérou se rozloučil i nejlepší Švýcar posledních let. Rozhodl se už před startem sezony. „Všiml jsem si, že mi ubývá pocit vzrušení a s ním spojené odhodlání,“ řekl pro server swiss-ski.ch. Vousatý dříč sice nezískal žádnou medaili z velkých akcí a nikdy neslavil triumf ve Světovém poháru, za své výsledky se ale rozhodně nemusí stydět. Pětkrát stanul v SP na stupních vítězů, v sezoně 2011/12 skončil na celkovém 5. místě. A umístění jen těsně za medailemi má i z MS a ZOH.

Švýcarsko 32 let Medaile na ZOH: 0-0-0 Medaile na MS: 0-0-0

Fanoušci biatlonu se od příští sezony budou muset obejít i bez usměvavé Američanky. Rodačka z Newportu slavila své největší úspěchy až po třicítce, v letech 2017 (hromadný závod) a 2020 (sprint) slavila stříbra na světových šampionátech. Ve Světovém poháru dosáhla na šest individuálních vítězství. V uplynulé sezoně už to ale rovněž nebylo ono. Posbírala jen o bod více než Eva Puskarčíková, což stačilo na celkové 74. místo.

USA 36 let Medaile na ZOH: 0-0-0 Medaile na MS: 0-2-0

Francie 30 let Medaile na ZOH: 1-1-0 Medaile na MS: 1-2-0

Selina Gasparinová

Švýcarsko

38 let

Medaile na ZOH: 0-1-0

Medaile na MS: 0-0-0

Kromě Wegera končí i stálice švýcarského ženského týmu. Největší úspěch slavila na olympiádě v Soči, kde slavila stříbro v individuálním závodě. Ve Světovém poháru debutovala už v roce 2005, během 17 let slavila dvě individuální vítězství. V poslední sezoně posbírala jen sedm bodů a v celkovém hodnocení skončila až stá. Nejstarší ze sester Gasparinových zvládla během kariéry i dvě mateřské pauzy. Mladší sestry Aita (28 let) a Elisa (30 let) budou pokračovat.