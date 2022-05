Změny v biatlonu: nový trenér mužů a americká posila. Co Davidová?

Egil Gjelland zůstává. To je skvělá zpráva pro tým českých biatlonistek. Zato u mužů dochází k očekávané změně. Ondřej Rybář si ponechává funkci sportovního ředitele a do role hlavního trenéra mužského A-týmu přichází Michal Málek. Jelikož se v uplynulé sezoně čeští biatlonisté trápili hlavně se střelbou, bude mít k ruce velkou posilu v podobě střeleckého kouče. Tím se stává Matt Emmons. A jak je to s další kariérou Markéty Davidové?