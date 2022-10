Nový trenér = změna střelby. Za měsíc začíná biatlon. Co příprava Čechů?

Lyžaři už sezonu zahájili prvními závody. To biatlonisté, hlavně ti čeští, teprve tento týden vyrazí za sněhem na sever. Dosud měli především „suchou“ přípravu, s níž mohli být trenéři spokojení. Ženy byly zdravé, muži jsou na tom dobře běžecky. Po příchodu Matta Emmonse k mužskému týmu někteří reprezentanti zásadně měnili střelbu. Jak příprava vypadala a co Češi ještě následující měsíc absolvují?

Jaká bude z českého pohledu příští biatlonová sezona? To je v tuto chvíli otazník. Stejně jako ještě před pár dny to, kam pojede reprezentace trénovat konečně na sníh. V sobotu to bylo přesně měsíc do startu nového ročníku Světového poháru (29. listopadu – 4. prosince v Kontiolahti). Čeští muži i ženy mají v pátek vyrážet na sever, ale…

„Teď máme trénovat 10 dní na sněhu. Původně jsme měli namířeno do norského Sjusjoenu, ale máme od Egila (Gjellanda, trenéra žen) informace, že podmínky nejsou, jak bychom si představovali. Takže budeme volit mezi norským Trysilem nebo švédským Idre,“ přiblížil nový trenér mužů Michael Málek.

Zatímco mužský trenérský tým se změnil zásadně, u žen zůstává vše při starém. Hlavním koučem je Egil Gjelland z Norska, jeho asistentem Jiří Holubec. Během dosavadní přípravy tvořila jádro ženského týmu sestava: Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková.

Davidové se i letos dařilo při letním MS na kolečkových lyžích, kde brala stříbro a bronz. I celou přípravu měla absolvovat bez potíží.

Nejmladší členka týmu Voborníková si pochvalovala, že se jí dařilo plnit tréninkový plán tak, jak jí ho trenéři předepsali. „Letos mě nezbrzdila žádná nemoc ani zranění, takže všechno proběhlo v pořádku, ani žádná únava nebyla. A myslím, že to bylo podobné u všech holek, u nikoho žádný výpadek nepřišel,“ prozradila Voborníková, která v minulé sezoně zářila ještě na juniorském MS.

Začátek SP 29. 11. – 4. 12. Kontiolahti (Fin.) 8. – 11. 12. Hochfilzen (Rak.) 15. – 18. 12. Annecy – Le Grand Bornand (Fr.)

Horší to prý v případě českého talentu bylo se střelbou. „Nechala jsem si udělat novou pažbu a celé léto to bylo fakt špatný. Teď se to konečně trochu stabilizovalo. Takže predikovat, co teď bude v závodech, je pro mě těžší.“

Právě střelba byla hlavním tématem přípravy mužů. U těch už i v minulé sezoně byly běžecké výkony konkurenceschopné, jenže na střelnici to hodně vázlo. Právě proto přišla velká posila v osobě střeleckého trenéra Matta Emmonse.

„Od jeho příchodu jsme úplně překopali základy, co jsme měli, takže jsme dělali nové polohy, trochu upravovali zbraně. Přesněji já ji mám k nepoznání oproti tomu, co bylo. Sám sportovec to nevidí asi jako trenér, ale myslím, že oproti jaru jsou tam obrovské pokroky,“ prozradila další česká naděje Mikuláš Karlík.

U mužů je to nyní trenérsky rozdělené tak, že Michael Málek, který už v týmu působil i dřív, má na starosti fyzickou přípravu a celkově biatlonový trénink, Emmons je čistě střeleckým koučem.

„Spolupráce je výborná. Matt sportovcům upravoval střelecké polohy. Má metodu, kdy neřekne: Ty to musíš dělat tak a ty tak. Ale určitým způsobem je navede, ukáže jim různé možnosti a každý si vybere, co mu svědčí líp. Třeba Michal Krčmář měl malé úpravy v poloze se zbraní a spíš pracuje na procesu střelby, co se týče psychické stránky. Naopak mladí kluci měli zase velké úpravy na zbraních,“ vysvětlil Málek.

A v čem se oba trenéři liší? „Matt je taková americká duše, je pohodář, všechno je super. A Michal musí být někdy ten zlej policajt a přísný chlap,“ smál se Karlík.

Příprava mužů dosud probíhala podle plánu, až na jednu výjimku. Světový šampionát se letos v únoru pojede v německém Oberhofu, a tak Málek chtěl, aby si biatlonisté v létě načetli tamní střelnici. „Jenže aréna prochází rekonstrukcí, a tak jsme se v červenci nedostali na hlavní střelnici.“

8 Tolikátého února startuje v německém Oberhofu mistrovství světa. Potrvá do 19. února.

Proč to bylo tak důležité, když střelnici v Oberhofu znají reprezentanti ze SP, který se tady vždy koná? „V rámci SP se jezdí do Oberhofu v ne úplně šťastném období, bývá tam povánoční obleva, vždycky je tam horší počasí, mlha, vítr, déšť, není to moc zimní. Ale MS bude v půlce února, počasí bude lepší, doufejme, že typicky zimní, ne typicky oberhofské. Takže šlo o vítr a také psychickou stránku: když se mi tam daří v létě, proč by se mi nemohlo dařit v zimě?“ řekl Málek.

Teď už celý český tým čeká trénink na severu. V rámci něj by měli v polovině listopadu také absolvovat závody, na základě kterých určí trenéři tým pro úvodní díly Světového poháru. Pak ještě několik dní lyžování, domů přebalit kufry a do Finka na první měření sil se světovou špičkou.