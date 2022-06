Davidová bude pokračovat, potvrdila. Změny v servisu? Cesta k lepšímu

Byla nervózní ještě mnohem víc než při svých biatlonových závodech. Co že to Markétu Davidovou tak rozhodilo? Byly to koňské závody, které si letos poprvé vyzkoušela. Premiéra to navíc nebyla jen pro ni, ale také pro koně Wiga. „Ale bylo to strašně skvělé,“ zářily oči sportovkyni, která ovládla anketu Biatlonista roku. Vrátila se na skok také ještě k uplynulé sezoně a ke změnám, které u českých reprezentačních týmů proběhly.

Jak teď už s odstupem hodnotíte minulou sezonu?

„Možná to bude znít jako klišé, ale vím, že se něco povedlo, že se spousta věcí nepovedla a myslím, že vím, kde se zlepšit. Na druhou stranu na spoustu výsledků jsem pyšná a jsem s nimi spokojená. Ale samozřejmě bych si sezonu představovala ještě trochu jinak.“

Na co ze sezony budete nejraději vzpomínat?

„Nad tím jsem nepřemýšlela, ale zpětně to bude olympiáda. Zajela jsem dobré závody, i když to neklaplo, jak bych si představovala, nebo jak by si každý představoval. Ale nebyly to ode mě špatné závody.“

Kam řadíte malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závod?

„Je to hrozně super. Je těžké se k němu dostat, na druhou stranu si uvědomuju, že to bylo ze dvou závodů a byl to nejjednodušší způsob, jak nějaký malý glóbus získat. Ale jsem ráda, že jsem to proměnila a že ho mám, protože furt lepší mít takový malý glóbus, než žádný.“ (usmála se)

Teď už se připravujete na další sezonu. Jak jste si užila volno po té uplynulé?

„Dodělávala jsem školu, takže školně a pak mě samozřejmě hodně zaměstnávali koně.“

Ve škole jste uspěla?

„Uspěla jsem, jsem Ing. et Ing.“

Je studium definitivně za vámi, nebo přeci jen se ještě něco chystá?

„Musím si to ještě trošku promyslet, dostala jsem nějaké nabídky na PhD., ale uvidíme. Na jaře toho bylo tolik, že moje hlava byla ráda, že dodělala školu, má chvíli klid a může malinko vypustit. Takže uvidíme.“

Zatímco u mužů se měnili trenéři, u vás zůstávají Egil Gjelland a Jiří Holubec. Jak jste přijala tuhle zprávu?

„Je to fajn, bylo vidět, že výsledky se nějakým způsobem zlepšují, ostatní holky jdou nahoru. Popravdě jsem ani nepočítala s tím, že by nějaká změna nastala, takže mě to ani nijak zásadně nepřekvapilo.“

Naopak se mění servisní tým, přichází norský šéf Ole Bjorn Tretterud a Rakušan Benjamin Eder přes broušení lyží. Co říkáte na tuhle změnu? Protože lyže v uplynulé sezoně nebyly vždy úplně špičkové…

„Je to rozhodně cesta k lepšímu. Držet si český servisní tým je strašně fajn, ale ukázalo se minulé čtyři roky, že to nebylo úplně funkční. Samozřejmě uvidíme, co to přinese. Taky to nemusí přinést vůbec nic. Ale všichni doufáme, že to bude změna k lepšímu.“

Po uplynulé sezoně řada konkurentek skončila. Vy jste měla jasno, že půjdete dál?

„Neměla, dala jsem si na jaře trošku čas na rozmyšlenou a vyhodnotila jsem to, že ještě budu pokračovat. Neslibuju, že budu čtyři roky, neslibuju, že budu jenom rok, prostě uvidím, jak to půjde a spíš to bude sezonu od sezony.“

Co bylo hlavním důvodem vašeho rozhodnutí pokračovat?

„Asi toho bylo víc. V uplynulé sezoně byla spousta věcí, které bych chtěla udělat jinak. Myslím, že by šly udělat jinak. Spousta věcí, které jsem nemohla ovlivnit. Chtěla bych je vylepšit. Jsou to ale ty nejlepší scénáře. Plně si uvědomuju, že se to stát nemusí, ale chtěla bych do toho dát vše a zkusit to.“

Vy však nezávodíte jen v biatlonu, ale už také na koni, že?

„Po roce, co jsem si udělala licenci, jsem byla na svých prvních závodech. Byly to oblastní závody na Ptýrově, což je kousek od Prahy. Bylo to strašně skvělé. Ten den jsem si hrozně užila. Fakt zážitek.“

Jak jste dopadla?

„Umístění někde v půlce. Bylo asi padesát koní. Měli jsme ale chybu na poslední překážce, která byla asi moje. Pro mě i pro koně Wiga to ale byly první závody, takže myslím, že jsme ostudu neudělali.“

Byla jste nervózní?

„Strašně. Fakt strašně. Úplně neskutečně. Mohu říct, že to snad bylo ještě horší než na biatlonových závodech, protože v biatlonu vím, co dělám. Ale u koní to ještě takové není. Byla jsem hodně nervózní. Kůň mě v tom ale nenechal, podržel mě ve všem, takže to bylo výborné.“

Vycítí kůň vaši nervozitu?

„Myslím, že jo, ale on z toho byl taky trochu vykulený. Byli jsme v tom společně a zvládli jsme to.“

Budete v závodech na koni pokračovat?

„Ráda bych, ale teď už to půjde hůř. Uvidíme, co příští rok nebo na podzim. To asi nevyjde. Koňská sezona zrovna úplně nevychází.“