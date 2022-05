Český biatlon má nové servismany. Přichází uznávaní experti ze zahraničí

Novým šéfem týmu servismanů české biatlonové reprezentace bude Nor Ole Björn Tretterud, který v minulosti působil u norských a kanadských běžců na lyžích a naposledy připravoval materiál ukrajinským biatlonistům. Za broušení lyží bude zodpovědný další uznávaný zahraniční expert, Rakušan Benjamin Eder. Předchozí angažmá měl u běloruského týmu. Vedení Českého biatlonu to oznámilo na svém webu. V minulé sezoně připravoval lyže biatlonistům tým pod vedením Vojtěcha Prášila.

„Rozhodli jsme se pozměnit koncept a vsadit na zahraniční servismany. Benjamin Eder patří mezi nejlepší na světě v broušení lyží a Ole Björn Tretterud je zase zkušený harcovník, který působil u předních týmů. Věřím, že oba posunou náš servisní tým nahoru,“ uvedl prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář upozornil, že s přechodem na bezfluorové vosky čeká biatlon velká změna v přípravě lyží. Proto vyzdvihl zejména zkušenosti nových posil servisu. „Ole Björn působil 19 let u firmy Swix, která se zabývá právě výrobou vosků. Vyzná se v tom. Benjamin je zase brusič, který strávil spoustu let u firmy Fischer, má tak velmi blízko k výrobě lyží. Doba jde dopředu a materiál hraje stále větší a větší roli,“ konstatoval Rybář.

Tretterud teď jako šéf bude sestavovat nový tým. „To není jednoduché, ale krok po kroku to zvládneme. Na práci u českého týmu se těším, pokusím se mu co nejvíce pomoct. Mým úkolem bude vybrat tu nejlepší možnou mázu a připravit dobré lyže,“ řekl. Jak uvedl svaz, dvojici zahraničních odborníků doplní Češi a Slováci. „Na konci olympijského cyklu vždy dochází k odchodům, a to nejen u sportovců, ale také u servismanů. Měli jsme v týmu mladé kluky, kteří mají rodiny a chtějí být víc doma,“ uvedl Rybář.