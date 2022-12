Výborné české štafety! Muži pátí, Charvátová vydřela bolavé 6. místo

Pěkný výkon! Po 5. místě mužské štafety se zaskvěla i čtveřice českých žen. Kvartet ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová v Kontiolahti obsadil 6. příčku. Štafeta přitom nebyla rozjetá nejlépe a v polovině závodu dostávala Markéta Davidová do svého úseku značou časovou sekyru. Nejlepší česká biatlonistka současnosti ale Česko dotáhla na štafety před sebou a Lucie Charvátová vše dokonala.

Mužské české kvarteto pod vedením trenéra Michaela Málka zaznamenalo nejlepší výsledek po takřka dvou letech, naposledy byli pátí v Hochfilzenu v roce 2020. Biatlonisté během závodu desetkrát dobíjeli, vyhnuli se ale trestnému kolu. O jednu opravu méně měly ženy. Také ony nemusely na trestný okruh. Šesté byly naposledy v minulé sezoně v Anterselvě.

Muži si šanci na úspěch zkomplikovali na prvním úseku. Dvaadvacetiletý Mikyska dobíjel dvě rány vleže a tři vestoje. Hrozbu trestného kola odvrátil, předal ale na 15. místě se ztrátou minuty a sedmi sekund na čelo.

Zpět do hry vrátil národní tým nejzkušenější český závodník Krčmář. Na střelnici byl stoprocentní a posunul štafetu před druhou polovinou závodu na osmou příčku. Díky nejrychlejšímu běhu v závěrečném úseku předal stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu štafetu pětadvacet sekund od medailové pozice.

„U první střelby jsem zřejmě nedovřel závěr a vystřelil naprázdno. Musel jsem znovu přebít, možná tím bylo osm vteřin v čudu. Je to škoda, ale jinak myslím, že jsem toho dnes moc líp udělat nemohl,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi Krčmář.

Štvrtecký navázal na výborný běh z úterního vytrvalostního závodu a byl před střelbou vestoje sedmý. Musel ale využít tři náhradní náboje a jeho manko narostlo. Finišující Mareček vyběhl osmý se ztrátou minuty a 49 sekund. Od první šestky dělily českou štafetu tři sekundy.

Jednadvacetiletý Mareček se blýskl skvělou a rychlou střelbou. Dobíjel pouze jednou, posunul se na páté místo a atakoval čtvrtého Rakušana Patricka Jakoba. Českému reprezentantovi ale v závěru nezbyly síly a musel ještě odrážet útok Fina Olliho Hidensala. Díky lepšímu finiši na cílové rovince jej porazil o 0,2 sekundy.

„Bylo to zajímavé. Když mě (Hidensalo) předjížděl, myslel jsem si, že na něj už nemám. Před cílem mu ale došlo a předjel jsem ho,“ uvedl Mareček.

Jislová nerozjela štafetu ideálně. Při střelbě udělala jen jednu chybu, v posledním běžeckém kole ale nabrala dalších dvacet sekund a Voborníkovou vyslala na trať na desáté příčce. Češky ztrácely 40 sekund na vedoucí Norky, které jely bez hvězd Marte Olsbuové Röiselandové a Tiril Eckhofové. „Dala jsem do toho vše, co se dalo. Štafeta se ale jela snad nejrychleji, co si pamatuju,“ prohlásila Jislová.

Dvojnásobná juniorská šampionka Voborníková třikrát opravovala a propadla se o další tři místa. Hvězda týmu Davidová převzala štafetu s téměř dvouminutovou ztrátou na čelo. Na střelnici vždy jednou dobíjela a posunula Češky na deváté místo.

„Dneska to dost bolelo. Jak je to krátký závod, běhá se hodně rychle. Určitě to bylo bolavější než včera,“ řekla sedmá žena ze středečního vytrvalostního závodu.

Před závěrečným úsekem ztrácely reprezentantky na první šestku takřka minutu a čtvrt. Finišmanka Charvátová ale udělala jen tři chyby, vyhnula se trestnému kolu a v poslední běžecké části předstihla tři závodnice včetně Finky Eriky Jankaové.

„Když cítíte, že o něco jde, tak nastartujete všechny vrtule a pustíte do toho vše, co máte. V posledním kole jsem tam nechala vše, co jsem měla. Nečekala jsem, že mohu ještě stáhnout tři závodnice,“ konstatovala Charvátová.