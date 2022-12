Čechům to nejelo, Krčmář se odpálil poslední ránou: Dneska jsem blbec

Mrazivé Kontiolahti je letos k biatlonistům přívětivé. Mlha se nekoná a větrná loterie také nepocuchala nervovou soustavu startujících. V poměrně vyrovnaných podmínkách si tak nikdo neměl co vyčítat. Česká zkušenost zklamala.

Michal Krčmář sice tradičně střelecky nepropadl, i když po závodě k sobě byl kritický. „Podmínky na střelnici byly v pohodě. Škoda té desáté rány, moc mě to mrzí. Říká se, že ji netrefuje jen blbec, tak jsem dneska blbec,” prohlásil do kamery České televize.

Za 32. místem však hledejme spíše nedostatky na trati. „Dával jsem do toho úplně všechno. Přišlo mi, že to jede, ale podle časů, co jsem teď v rychlosti viděl, to ve skutečnosti moc nejelo. Dostal jsem naloženo a nejsem z toho nadšenej. Musíme si to nějak vyhodnotit.”

Běžecky však úplně neoslnil ani Jakub Štvrtecký, který přitom v prvních závodech sezony ukazoval dobrou formu. Tentokrát však jeho ambice na bodový zisk odstřelila položka vestoje, kde nasekal tři chyby, což v kontextu celého sprintu znamenalo marný boj s nejlepšími.

Jiskřičku naděje zažehnul benjamínek českého týmu Jonáš Mareček, který se dlouho po čisté první střelbě držel dokonce v první patnáctce, jenže ani Marečkovi se nepovedla stojka, když dvakrát chyboval a vypadá to, že se ozvala daň za nezkušenost. „Trochu mě to mrzí, protože když jsem věděl, že jedu vepředu, začal jsem nad střelbou vestoje moc přemýšlet a nesoustředil jsem se na jednotlivé rány.”

Závod se podle představ nepodařil ani zbylé dvojici Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík, i když prvně jmenovaný díky čisté střelbě dlouho figuroval na bodovaných místech, i když moc nechybělo. Dvaačtyřicátá příčka znamená pro mladíka z Ústí nad Orlicí dosavadní maximum ve SP.

Naopak Karlík se kvůli dvěma chybám nepodívá ani do nedělní stíhačky pro 60 nejlepších ze sprintu, kam se z Čechů neprobojovali ani Štvrtecký a Mareček.

Po nepříliš vydařeném vytrvalostním závodě se opět zaskvěly norské hvězdy. Triumf si připsal i s jednou střeleckou minelou Johannes Thingnes Boe. Kčmářovi při stejném počtu chyb nadělil v cíli minutu a padesát sekund. Druhý skončil další Nor Sturla Holm Laegreid. Na stupních vítězů je doplnil Němec Roman Rees.

Stíhací závod na muže čeká v neděli ve 12.15.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:09,0 (1 trest. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -10,5 (0), 3. Rees (Něm.) -28,8 (0), 4. Samuelsson (Švéd.) -36,2 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -39,5 (1), 6. Andersen (Nor.) -49,7 (1), ...32. Krčmář -1:49,8 (1), 42. Mikyska 2:03,8 (0), 51. Karlík -2:14,2 (2), 65. Štvrtecký -2:38,3 (3), 70. Mareček (všichni ČR) -2:49,4 (2)

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. J. T. Bö 119 bodů, 2. Ponsiluoma (Švéd.) 118, 3. Laegreid 115, 4. Rees 110, 5. Hartweg (Švýc.) 100, 6. Samuelsson 95, ...20. Krčmář 37, 39. Štvrtecký 14.