Fantastická Davidová! I s jednou chybou si zajela ve sprintu pro stříbro

Závodnice z Janova nad Nisou získala desáté individuální stupně vítězů v kariéře a první od loňského triumfu ve vytrvalostním závodě v Östersundu. Z deseti ran minula jen první při střelbě vestoje a díky rychlému běhu udržela za sebou v posledním kole Simonovou.

„Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Hlavním atributem byla asi dnes střelba. Pocity na trati totiž nebyly kdovíjak vítězné,“ řekla pro Českou televizi Davidová, která poukázala na složité podmínky a zledovatělé sjezdy. „Z druhého místa mám radost. Ve dvoupoložkových závodech se mi teď nedařilo a jsem ráda, že jsem to trochu prolomila. Je to i dobrá pozice do stíhacího závodu,“ doplnila.

Davidová skončila ve sprintu na stupních vítězů popáté. Lépe dojela v disciplíně jen před třemi lety v Anterselvě, kde zvítězila. V průběžném pořadí SP se posunula na sedmé místo.

Další českým závodnicím se nedařilo. Jessica Jislová skončila po dvou chybách pětapadesátá, Lucie Charvátová byla kvůli třem trestným kolům o další čtyři příčky níže. Do stíhacího závodu se nekvalifikovala 62. Tereza Voborníková, chybět bude i sedmasedmdesátá Eliška Václavíková.

Desátá žena posledního Světového poháru Davidová se na první stupně vítězů v Hochfilzenu probojovala i díky třetímu běžeckému času. Po chybě v úvodu druhé položky odložila poslední ránu a tu trefila. Do cíle dojela se startovním číslem 8 na průběžném prvním místě a čekala na ostatní soupeřky. Sesadila ji však jen Herrmannová-Wicková.

„Nedala jsem první střelu vestoje a na tu poslední jsem si moc nevěřila. Proto jsem ji odložila, bála jsem se. Bylo to tedy více kontrolované a ne tak rychlé,“ uvedla Davidová.

Na její druhé místo sice později útočily Italka Dorothea Wierererová, Slovinka Anamarija Lampičová či Francouzka Chloé Chaveliérová, všechny ale při druhé střelecké zastávce také chybovaly.

Herrmannová-Wicková vyhrála jubilejní desátý individuální závod v kariéře. Třetí Simonová se zase posunula do čela průběžného pořadí SP o 12 bodů před Lisu Vittozziovou z Itálie.

Závod SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 20:07,1 (0 tr. okruhů), 2. Davidová (ČR) -18,1 (1), 3. Simonová (Fr.) -20,1 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -32,4 (2), 5. Lampičová (Slovin.) -35,8 (3), 6. H. Öbergová (Švéd.) -37,2 (2), ...55. Jislová -1:58,8 (2), 59. Charvátová -2:06,9 (3), 63. Voborníková -2:16,5 (1), 77. Václavíková (všechny ČR) -2:52,0 (2).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. Simonová 220, 2. Vittozziová (It.) 208, 3. Herrmannová-Wicková 195, 4. H. Öbergová 184, 5. E. Öbergová 171, 6. Tandrevolová (Nor.) 170, 7. Davidová 166, ...43. Voborníková 19, 58. Václavíková 2.