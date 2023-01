Skvělý posun Davidové. Nervozitu při střelbě vyměnila za odvahu a zábavu

Ve stejné velké nadmořské výšce, ale dva úplně odlišné závody. Takové bylo vystoupení Markéty Davidové ve čtvrtečním sprintu a následně sobotním stíhacím závodu.

Ve sprintu se jí znovu tolik nepovedla střelba vleže a ani na lyžích to nebylo ono. „Přišlo mi, že se máza nezvolila úplně dobře,“ prohodila v cíli.

V sobotu už to ale byla jiná. První dvě střelecké položky, tedy ty obávané vleže, zvládla česká jednička bravurně, ani jednou nechybovala. „Bylo pěkné sledovat, že to dokázala, bylo to všechno do jednoho místa, pěkné položky vleže poté, co se jí předtím tolik nedařilo,“ hodnotil pro ČT sport trenér žen Egil Gjelland.

Díky tomu se po první střelbě posunula na 11. a po druhé už na 6. místo. Položky vestoje už sice bezchybné nebyly, na každé zůstal jeden nesestřelený terč. Znovu však pálila hodně rychle, v tomto ukazateli jí patřila 8. příčka.

„Trošku jsem se toho bála, nastřelovala jsem dlouho a byla jsem z toho nervózní, přišlo mi, že i Egil by nervózní. Ale řekla jsem si, že se toho nebudu bát, nebudu nad tím moc přemýšlet a zkusím to odstřílet odvážněji. Měla jsem štěstí, že to padalo,“ prozradila Davidová.

Tentokrát to české biatlonistce také výborně běželo, na trati byla čtvrtá nejrychlejší, se ztrátou 11 sekund na bývalou běžkyni na lyžích Herrmannovou-Wickovou. V závěrečném kole předběhla i domácí oblíbenkyni Dorotheu Wiererovou. „Bála jsem se trošku, že se mě bude držet jako klíště a v závěru ji diváci vyhecují. Naštěstí jsem měla možná malinko víc sil v konci, ale bylo to těžké, bylo nás v posledním kole hodně.“

Běžecký výkon se líbil i trenérovi. „Jak dnes běžela, to je přesně to, kde ji chceme vidět,“ řekl Gjelland.

Na české hvězdě byla vidět spokojenost. „Byla to zábava, až do posledního kola. Ale bolelo to, asi jako vždycky tady,“ usmála se Davidová.

V Anterselvě se tento víkend jedou poslední závody před únorovým mistrovstvím světa. Povedená stíhačka tak mohla Češce vlít optimismus. „Mě už ale biatlon tolikrát vyškolil, že absolutně nemá cenu dělat závěry ze závodu, co byl, ale je potřeba soustředit se na ty, co budou. Myslím, že na tom ještě zkusím zapracovat a uvidíme. Každý závod je jiný a jde se od nuly.“

Do stíhacího závodu kvůli bolestem žeber a potížím s dechem nenastoupila Jessica Jislová. I zbylé Češky se v sobotu posunuly. Tereza Voborníková skočila z 56. na 42. místo, na střelnici netrefila čtyřikrát. Lucie Charvátová minula dokonce sedmkrát a i díky nenastoupení dvou závodnic dojela se startovním číslem 58 na 49. příčce.