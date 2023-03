Co dělají bronzové medailistky: cestování po světě, moderování, druhé dítě

Bronzová štafeta ze Sočí 2014 • FOTO: koláž iSport.cz Žádná z nich už nezávodí, přesto dostaly v sobotu olympijské medaile. Štafeta žen z Her v Soči 2014 si během Světového poháru v Novém Městě na Moravě převzala bronzové medaile, které jim dodatečně připadly po diskvalifikaci Rusek kvůli dopingu. U biatlonu už je ale dnes moc neuvidíte. Co dělají Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková?

PUSKARČÍKOVÁ NA CESTÁCH S kariérou biatlonistky se Eva Puskarčíková z bronzového kvarteta rozloučila jako poslední po minulé sezoně. Současně s ní tu svou ukončil i její přítel Thomas Bormolini, italský biatlonista. „Dali jsme si takový cíl, že než vstoupíme do nějakých zajetých kolejí, chceme to ještě trošku využít cestovatelsky. Tak jsme se podívali docela do světa a ještě trošku něco plánujeme. Takže jsem toho za ten rok stihla docela dost,“ usmívá se Puskarčíková. Podívali se opravdu do různých koutů světa. „Byli jsme ve Vietnamu, ten jsme projeli od severu až na jih, střed jsme kvůli monzunům přeskočili. Byli jsme na Korsice, pak Balkán trip, byli jsme v New Yorku a objeli jsme západní pobřeží,“ vyjmenovává navštívené destinace. A také prozrazuje, kam že to Bormolini, jenž je vrchní plánovač, chystá další cestu. „Buďto Peru, nebo Jordánsko a Izrael. Já jsem takový ten člověk, který pak jenom přijde na letiště, až je to připravené.“ Když nejsou ve světě, tráví čas buď v italském Livignu, nebo v Česku v Jablonci nad Nisou. „Máme to tak půl napůl.“ V Livignu pomáhá Bormoliniho rodičům v jejich menším hotelu. A co budoucnost? „Uvidíme, kam se naše cesty vrtnou. To je všechno ještě strašně otevřené. Potřebujeme mít flexibilnější práci, protože ani jeden nechceme, abychom tu druhou rodinu viděli jednou za rok,“ prozrazuje. Bývalá česká biatlonistka Eva Puskarčíková nerada vzpomíná na závodiště v Oberhofu • Foto Barbora Reichová / Sport

SOUKALOVÁ A DOKUMENT Biatlonové závody absolvovala Gabriela Soukalová naposledy před šesti lety. Od té doby toho stihla poměrně hodně, mimo jiné se stát mámou malé Izabely. A jaké pracovní projekty naplňovaly její dny? „Poslední roky jsem se věnovala nadačnímu projektu (Nadační fond Gabi), taky jsem byla donedávna moderátorkou v televizi. Moderovala jsem, jak to říct, společenský pořad nebo pořad z kulturního dění a showbyznysu, to byla taky hezká a zajímavá zkušenost. Teď se tak nějak dostávám do role, oni tomu říkají expertka, ale já si tak nepřipadám, takže řekněme spolumoderátorky právě tady v Novém Městě v rámci vysílání ČT. A do toho natáčíme dokument Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí,“ vyjmenovává bývalá biatlonistka. Ostatně bývalá… I o tomto tématu se v souvislosti se Soukalovou mluvilo. „To je nevýhoda, když je člověk čtyři roky líný jako veš a pak vytáhne botasky a jde si zaběhat, tak se o tom pak všude mluví. Asi jsem to čištění hlavy dělala až moc často,“ přemýšlí někdejší vítězka Světového poháru. „Ale více méně si neumím představit, že bych to zkusila znovu. Jsem teď tak pracovně zaneprázdněná, že najít do toho dalších deset hodin denně, abych mohla trénovat a dobře odpočívat, nevidím reálně. Ještě s tou malou,“ prohlašuje Soukalová. Gabriela Soukalová v cíli Jizerské padesátky • Foto Jiz50.cz

PANÍ UČITELKA LANDOVÁ Z čtveřice medailistek ukončila Jitka Landová kariéru jako první, bylo to po sezoně 2016/17. Okamžitě ale měla jasno o své budoucnosti, která je stále i její současností. „Na jaře jsem ukončila kariéru, dva měsíce jsem byla na pracáku a od srpna už jsem měla smlouvu ve školství, takže jsem rovnou nastoupila na místo učitelky na základní škole,“ říká nyní dvaatřicetiletá Landová. Její aprobace je tělocvik a angličtina. „Měla jsem jen tělocvik, a pak jsem si v průběhu dodělávala anglický jazyk, abych měla dvě aprobace, protože jen s tělocvikem to člověka úplně neuživí,“ ví bývalá biatlonistka. Její žáci moc dobře vědí, kdo že je to učí. „Protože na tuto základní školu jsem sama chodila a máme tam vitrínku, kde jsou úspěšní sportovci. Je tam Gabča (Soukalová), Jessica Jislová, která tam taky chodila, jsem tam já, Makula Davidová. Už mi jeden kolega říkal: Prosím tě, už bychom tě měli sundat. Takže oni vědí,“ směje se Landová. Ta si vysloužila i třídnictví, momentálně má deváťáky. Po konci kariéry má mnohem víc času na koníčky, kde mezi ty největší už během sportování patřily motorky. „Při kariéře to byl můj největší relax. Když jsem závodila, jediná únikovka pro mě byla motorka. A teď je to zase úplně naopak. Teď bych se zase furt jen hýbala, takže to jsou nejvíc v zimě skialpy plus občas běžky. A v létě hodně lezení, kolo, motorka, ta zůstala. Paddleboard, zkrátka co se dá,“ dodává. Jitka Landová ve sprintu v Ruhpoldingu poprvé nakoukla do první desítky v závodě Světového poháru • Foto Český biatlon