Biatlon ONLINE: poslední sprint mužů v sezoně, Krčmář startuje třiadvacátý

Holmenkollen: poslední zastávka této sezony Světového poháru v biatlonu. Program v norském Oslu začne ve čtvrtek sprintem mužů na deset kilometrů. Na startu se objeví pět Čechů včetně Michala Krčmáře (číslo 23), jenž naposledy v závodě s hromadným startem ve Švédsku skončil čtvrtý. Po pauze kvůli covidu se vrací do akce bratři Böeovi. Jede se od 15:15, ONLINE přenos sledujte na webu iSport.cz. Atmosféru během závodů v Norsku popisuje bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková, podívejte se ve VIDEU. „Nervozita vrcholí, ale fanoušci za to berou, Norové jsou boží. Má to jiné grády," říká.