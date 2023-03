Krčmář v posledním sprintu opět v TOP 10. V závěru mi došlo, litoval

„Říkal jsem si, že na trati je to dobrý, ale v posledním kole mi došlo. Jsem spokojený, ale mohlo to být lepší,“ pronesl Krčmář po závodě. Po pauze kvůli covidu se vrátili do akce bratři Böeovi. Tarjeiovi se závod nepovedl, ale fenomén současnosti Johanes Bö opět zvítězil.

Muži - sprint (10 km)

1. J. T. Bö (Nor.) 25:13,0 (1 trest. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -23,9 (0), 3. Doll (Něm.) -28,9 (0), 4. Rastorgujevs (Lot.) -46,5 (1), 5. Laegreid (Nor.) -48,0 (0), 6. Kühn (Něm.) -55,9 (0), ...10. Krčmář -1:10,1 (0), 38. Mikyska -1:57,1 (0), 39. Václavík -2:01,5 (1), 53. Štvrtecký -2:30,2 (2), 54. Mareček (všichni ČR) -2:30,4 (0).

Konečné pořadí sprintu (po 7 závodech): 1. J. T. Bö 630, 2. Laegreid 375, 3. Ponsiluoma 328, 4. Doll 285, 5. Christiansen 257, 6. T. Bö (oba Nor.) 250, ...9. Krčmář 202, 43. Štvrtecký 34, 55. Mikyska 20, 75. Mareček 8, 79. Václavík (všichni ČR) 7.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1409, 2. Laegreid 993, 3. Christiansen 866, 4. Doll 718, 5. Ponsiluoma 703, 6. Dale (Nor.) 630, ...12. Krčmář 524, 42. Štvrtecký 80, 55. Mikyska 50, 75. Mareček 17, 90. Václavík (všichni ČR) 7.