Davidová útočila na nejlepší, ale zkazila poslední střelbu. Slaví Švédka

Markéta Davidová vyrážela do individuálního závodu v Östersundu jako úplně první • Jaroslav Svoboda (Český biatlon)

Markéta Davidová po dojezdu do cíle • Český biatlon/Jaroslav Svoboda

Davidová měla závod výborně rozjetý. Po úvodní čisté střelbě sice na dalších dvou položkách zapsala po jedné chybě, ale skvěle běžela. Na závěrečnou stojku přijížděla ve skupině, která díky zaváhání Lou Jeanmonnotové bojovala o druhou příčku. Šestadvacetiletá Češka ale situaci nezvládla, minula čtyři terče a propadla se na 21. místo.

Nevyrovnala se s hustou mlhou na střelnici. „Bohužel jsem nic neviděla, taky to podle toho dopadlo. Měla jsem to celý šedivý,“ posteskla si v rozhovoru v České televizi. Podmínky jí připadaly podobné jako ty páteční, kdy ženám zrušili sprint. „Byly pro všechny stejné a v tomhle vidí někdo líp a někdo hůř, nedá se to moc ovlivnit,“ dodala. V závěrečném kole alespoň využila toho, že měla nejrychlejší běžecký čas dne, a o pět příček si polepšila.

Šest chyb na střelnici zaznamenala také Voborníková, která kvůli tomu skončila až v polovině třetí desítky. „Nebylo to tak ideální jako včera. Horší než ta mlha byl déšť na trati a nepříjemný sníh ve sjezdech, dneska to tam bylo fakt nebezpečné. Na střelnici to byly takové zbytečné rány,“ uvedla.

Öbergová sice po třech nulách chybovala jednou na závěrečné položce, ale i tak porazila o 22,6 sekundy Marte Olsbuovou Röiselandovou, která se s kariérou rozloučila druhým místem. Norský tým ji pak v cíli pokropil šampaňským. Velké loučení v cílovém prostoru vzápětí čekalo Francouzku Anais Chevalierovou-Bouchetovou, která dojela třetí.

Malý křišťálový glóbus si dnešní pátou příčkou zajistila celková vítězka Světového poháru Julia Simonová z Francie. Davidová v celkovém pořadí klesla ze sedmé příčky na konečnou devátou. Krčmář byl v mužském seriálu třináctý.

SP v biatlonu v Oslu - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 36:33,5 (1), 2. Röiselandová (Nor.) -22,6 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -43,7 (3), 4. Kebingerová (Něm.) -46,5 (1), 5. Simonová (Fr.) -56,6 (4), 6. Herrmannová-Wicková (Něm.) -57,1 (3), ...16. Davidová -1:48,0 (6), 25. Voborníková (obě ČR) -3:37,6 (6).

Konečné pořadí závodu s hromadným startem (po 4 závodech): 1. Simonová 270, 2. Chevalierová-Bouchetová 206, 3. H. Öbergová 195, 4. Wiererová (It.) 169, 5. Jeanmonnotová (Fr.) 166, 6. Hauserová (Rak.) 156, ...13. Davidová 106, 31. Jislová (ČR) 37, 42. Voborníková 12.

Konečné pořadí SP (po 20 závodech): 1. Simonová 1093, 2. Wiererová 911, 3. Vittozziová (It.) 882, 4. Herrmannová-Wicková 874, 5. E. Öbergová (Švéd.) 764, 6. Tandrevoldová (Nor.) 731, ...9. Davidová 668, 36. Jislová 149, 43. Voborníková 109, 75. Charvátová 16, 86. Václavíková (všechny ČR) 2.