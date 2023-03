Holmenkollen a konec. Biatlon opouští čtyři obrovské hvězdy najednou

Peking je pryč, Milán s Cortinou daleko. Nastává čas výchovy nových hvězd, které budou za tři roky v Itálii vyhrávat olympijské medaile... A místo uvolňují ti, kteří by už příště pod pěti kruhy patřili do kategorie „velmi zkušených“. Velkou vlnu odchodů teď zažívá ženský biatlon. Během tří dní skončily držitelky celkem 14 olympijských medailí a jedny z největších tváří svého sportu posledních let.

Tiril Eckhoffová

Věčně usměvavá Norka je zatím poslední z velkých hvězd, kdo pustil do světa následující zprávu: „Biatlon byl mým životem téměř odjakživa a je zvláštní si představit život bez něj. Poslední rok jsem byla trošku stranou, takže mi to připadá jako přirozený přechod k rozhodnutí, které jsem nyní udělala: Půjdu do důchodu. Je to zvláštní a trochu smutné – ale svým způsobem také opravdu krásné,“ vzkázala světu přes sociální sítě a stránky norského biatlonového svazu.

V květnu jí bude 33 let, nicméně v aktuální sezoně nezávodila v důsledku zdravotních potíží z té loňské, i tak se loučí majitelka téměř dokonalé kariéry. Před dvěma lety byla vlastně neporazitelná, získala vysněný velký křišťálový glóbus s neskutečnou bilanci třinácti vítězství, celkem jich za kariéru sesbírala 29, z toho 14 ve sprintu. Na krátké trati byla doma. Dokázala eliminovat chyby ze střelnice, která nikdy nebyla jejím nejmilovanějším místem.

Ve vitríně se leskne i pořádná sbírka z olympijských her čítající celkem osm cenných kousků, tři ze Soči, dvě z Pchojgčchangu a tři z Pekingu, kam přitom odlétala bez formy. Chybí něco? Možná malinkou kaňkou je chybějící individuální olympijské zlato.