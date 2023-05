Davidová je popáté královnou českého biatlonu, skokanem se stal Mikyska

Markéta Davidová vyrážela do individuálního závodu v Östersundu jako úplně první • Jaroslav Svoboda (Český biatlon)

Markéta Davidová po dojezdu do cíle • Český biatlon/Jaroslav Svoboda

V posledních letech dělá českým biatlonovým fanouškům největší radost. Markéta Davidová se stabilně probojovala do světové špičky. V uplynulé sezoně byla ve Světovém poháru a na mistrovství světa sedmkrát na rozšířeném pódiu, z toho dvakrát brala medaile.

Díky tomu si vysloužila i další triumf, který si převzala v dlouhých fialových společenských šatech – cenu pro vítězku ankety Biatlonista roku za sezonu 2022/23.

„Samozřejmě si vážím, že jsem toto ocenění znovu získala. Ale myslím, že letos docela váleli mladí, ať už to byly dorostenky, tak i juniorky. Takže myslím, že cena by klidně mohla jít i jim,“ okomentovala Davidová svůj další úspěch.

Na vyhlašování přijela ze soustředění. To neměla společně s týmem na severu na běžkách, ale naopak na jihu v teple. Po toskánských silnicích se proháněla na kole, případně běhala. „Původně jsem myslela, že to bude trochu větší dovolená, ale nebyla. Bylo to regulérní soustředění,“ zhodnotila pobyt v Itálii.

Druhé místo v anketě obsadil Michal Krčmář, který také v předchozí sezoně ještě víc stabilizoval své výkony. Ani on se neúčastnil společného týmového soustředění. Místo toho stihl svatbu, a po ní dokončoval diplomovou práci. „Během sezony k tomu nejsem schopný po závodech sednout, tak jsem musel zabrat teď. Musím říct, že obdivuju Makulu (Markétu Davidovou), že zvládala na soustředěních a závodech ještě dělat diplomky,“ přiznal Krčmář.

Dalším z mužů, který v sezoně 2022/23 zaujal, byl Tomáš Mikyska. A nejen fanoušky. Třiadvacetiletý biatlonista byl platným členem štafet mužů i těch smíšených, a nezalekl se ani obrovské konkurence v individuálních mužských závodech. Díky tomu si vysloužil ocenění skokan roku.

Jako obvykle se vyhlašovala také kategorie Trenér roku. Toto ocenění převzal kouč mužů Michael Málek.

Biatlonisté po vyhlašování pokračují v přípravě na příští sezonu, která bude pro ně a hlavně pro české fanoušky speciální. V únoru se totiž v Novém Městě na Moravě uskuteční mistrovství světa.

Biatlonista roku (za sezonu 2022/23)

1. Markéta Davidová (261 bodů)

2. Michal Krčmář (227)

3. Tereza Voborníková (192)

4. Tomáš Mikyska (115)

5. Jakub Štvrtecký (104)

Trenér roku: Michael Málek

Skokan roku: Tomáš Mikyska

Biatlonová naděje: Daniel Malušek

Síň slávy: Arnošt Hájek a Josef Špulák