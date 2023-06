iSportLife magazín: Soukalová otevřeně o pomoci lidem se stejnými problémy

Interview se točí právě o její pomoci lidem, kteří se ocitli v podobných potížích. „Raduji se z každého jejich pokroku. Po sportovní kariéře je to jedna z činností, ze kterých mám radost, když vidím, jak se někteří naši klienti zase postupně zapojují do běžného života a fungování. Dělají, co je baví, je to pro mě odměna,“ hlásí Soukalová.

Co najdete v iSportLife magazínu:

Rozhovor: Gabriela Soukalová o své nadaci pomáhající lidem s PPP

o své nadaci pomáhající lidem s PPP Téma: Kondice rozhodčích – jaké musejí splňovat limity

– jaké musejí splňovat limity Reportáž: Jak funguje studentská formule

Rozhovor: Michal Hamršmíd , mistr světa v MMA, mluví o hokejistech i o Vémolovi

, mistr světa v MMA, mluví o hokejistech i o Vémolovi Příběh: David Výborný a Jan Koller jako tenisté

jako tenisté Inspirace: Probuďte svoje neurony!

Gabriela Soukalová je tváří nového iSportLife • Foto iSportLife

