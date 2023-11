Biatlon bez fluoru: Norové v trháku. Soupeřům se omlouvali za dominanci

Biatlonová sezona ještě ani neodstartovala a už začíná být jasné, že Norové zase budou dominovat. V případě Johannese Thingnese Böa to vypadá na situaci, že jeden muž vládne všem. U norských žen sice skončily největší hvězdy, ale testovací závody o minulém víkendu ukázaly, že i ony mají jasnou běžeckou převahu. Na vině je novinka této sezony v celém lyžařském světě – vosky bez fluoru . V Sjusjoenu se Norové dokonce soupeřům omlouvali, že je tak ztrapnili.

Šlo zatím jen o testovací závody, kde ne všichni museli jet naplno. Na rozdíl od domácích Norů, kteří měli v Sjusjoenu domácí nominaci do A týmu, který bude objíždět Světové poháry. Nový ročník začne v sobotu 25. listopadu ve švédském Östersundu.

Jenže mnozí do něj budou vstupovat s dost těžkou hlavou. Norský test, který byl současně i první prověrkou toho, jak se týmy sžily s materiálem postrádajícím dřív hodně používaný fluor, neukázal nic příjemného. Fluor Mezinárodní biatlonová unie (IBU) a Mezinárodní lyžařská federace (FIS) zakázaly v této sezoně a za porušení nového pravidla hrozí i diskvalifikace, což se v alpském lyžování už také dělo.

V Norsku se jely o víkendu dva závody. Sobotní sprint ještě tak jednoznačný pro Norky nebyl. Ženský závod ovládla Italka Lisa Vittozziová, druhá byla domácí Ingrid Tandrevoldová a třetí příčku brala Markéta Davidová. V mužích jednoznačně vládli domácí: 1. Johannes Thingnes Bö, 2. Sturla Holm Laegreid, 3. Vebjöm Sörum.

Nedělní závod s hromadným startem pak ještě víc odkryl nadvládu Norů na běžkách. I když se do první pětky díky bezchybné střelbě vklínila třetí Vittozziová, běžecky zaostávala. „Bylo to těžké. Ale vím, že jsem do toho dala všechno, takže jsem spokojená,“ prohlásila třetí žena hromadného závodu.

Celé to sledovala také nyní už „důchodkyně“ Tiril Eckhoffová, která komentovala pro norskou TV2. „Je obrovský rozdíl mezi Nory a zbytkem světa,“ řekla s tím, že jde o znepokojující situaci z pohledu biatlonu, na kterou se těžko dívá. „Chceme, aby to s vosky bez fluoru bylo co nejspravedlivější. Viděla jsem Lisu v létě, je silná, ale teď neměla šanci. Nelíbí se mi, že jsou tam tak velké rozdíly,“ postěžovala si někdejší celková vítězka SP.

Dokonce i samy Norky v čele s Tandrevoldovou se Vittozziové po závodě za svou převahu omlouvaly. K Eckhoffové se v hodnocení přidal i další Nor. „Byl bych velmi znepokojený být zahraničním biatlonistou. Je to na hranici trapnosti. Jsou tam opravdu velké rozdíly,“ uvedl pro TV2 Johannes Dale, čtvrtý muž hromadného závodu.

Prvním nenorským biatlonistou v pořadí „hromaďáku“ byl Ital Didier Bionaz na 13. příčce se střelbou 19/20. „Cítil jsem se oba dny velmi dobře. Ale nenašli jsme ten správný vosk. Nemohl jsem jet z kopce, ani po rovině. Je to frustrující,“ postěžoval si na hlavní problém.

Tím jsou samozřejmě bezfluorové vosky. „S novými vosky zkušenost nemám, ale co vím, že jsou dost předražené, což nedává smysl, když výroba bez fluoru by měla být levnější,“ přidal k této problematice český běžec na lyžích Stanislav Řezáč.

A právě tady pak přichází výhoda těch nejbohatších svazů. „Předpokládám, že Norové jsou extrémně daleko, když vezmu, jaký představili nový kamion a jaký kolem toho byl humbuk. Takže určitě jsou daleko i v tom, že vědí, co mají mazat,“ řekl deníku Sport a webu iSport.cz ještě před víkendovými závody bývalý reprezentant Ondřej Moravec s tím, že doufá, že rozdíly nebudou tak propastné. Zatím to ale vypadá, že se jeho přání nenaplňuje.

A co tedy Češi? Zatímco ve sprintu se ještě Davidová zvládla držet, v hromadném závodu byla nejlepší Češkou osmnáctá Tereza Voborníková, Davidové se nepovedla především střelba, kde pětkrát chybovala. Z mužů na tom byl nejlépe ve sprintu 16. Michal Krčmář, který byl v hromadném závodu devětadvacátý.

„Není šance Norům konkurovat. Samozřejmě jsou dobře připravení, mají závody jako nominaci, ale i tak jsou s lyžemi o kus před ostatními. S Němci a Italy jsme na tom jakžtakž srovnatelně, ale proti Norům neměl nikdo šanci,“ přiznal po závodech pro oficiální web Českého biatlonového svazu trenér mužů Michael Málek.

Uvidíme tak v prvních závodech Světového poháru, jestli se propast mezi Nory a zbytkem světa oproti minulé sezoně ještě víc prohloubí.