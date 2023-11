Dominance Norů? Ukážou až první závody. Na ty se těší i Davidová a spol.

Pro většinu z nich už byla příprava moc dlouhá a těší se, až zase vystartují do opravdových závodů. Někteří se dočkají už v sobotu. V Östersundu jsou na programu první závody nového ročníku Světového poháru – smíšené štafety. Další den pak přijdou na řadu vytrvalostní závody. V nich by se mělo už trochu ukázat, jak jsou na tom Norové, jak světová konkurence. A co zajímá tuzemského fanouška – co Češi. Novinkou jsou tentokrát bezfluorové vosky.

Biatlonoví fandové už mají v programu na sobotu zakroužkované: Östersund – smíšená štafeta. Právě tou odstartuje další sezona Světového poháru. Ve 12.30 nejprve štafeta smíšených dvojic (Jonáš Mareček, Tereza Voborníková), poté od 14.50 smíšená štafeta (Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Markéta Davidová, Jessica Jislová). Ve Švédsku se pojede i zítra a znovu pak od středy.

Český tým udělal v případě žen už před přípravou na sezonu jednu změnu. Do A-týmu byly zařazeny jen tři biatlonistky: Markéta Davidová, Jessica Jislová a Tereza Voborníková. Ty všechny také byly nominovány na první díl SP. K nim z „béčka“ přibyly ještě Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.

V případě žen měli trenéři a sportovní ředitel jednodušší úkol. Během přípravy u nich totiž vše probíhalo, jak mělo, Jislová se po zdravotních potížích z minulého ročníku vrátila v plné síle. A závodnice zařazené do B-týmu měly větší motivaci bojovat o start v závodech nejvyšší úrovně.

U mužů byli pro Östersund vybráni Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký a Adam Václavík. Tady už to bylo v přípravě ale o dost komplikovanější. Krčmář nemohl po zjištění, že v jeho těle dělá neplechu cytomegalovirus, mít dva měsíce žádnou fyzickou zátěž, a tak s tréninkem postupně začínal zase až v září. V té době už ale naopak bylo jasné, že do tréninku nějaký čas nenaskočí česká naděje Tomáš Mikyska, který musel po zranění na letním MS na operaci s kolenem. Do závodů tak do konce roku nezasáhne určitě, a jak to bude v lednu, ještě není jisté.

Krčmář už se ale zapojil do tréninků v plné zátěži a také se účastnil testovacích závodů v Norsku. „Michal tam jel velice slušně, i pěkně střílel. Takže myslím, že ho to tak nepoznamenalo,“ prohlásil na jeho adresu trenér mužů Michael Málek.

Markéta Davidová o rozpoložení před sezonou, společných trénincích s muži i únorovém MS Video se připravuje ...

Ženy zase byly spokojené s rozhodnutím vedení zeštíhlit „áčko“. Alespoň tedy Davidová. Absolvovaly totiž soustředění společně s muži. „Za mě to bylo super rozhodnutí, byla sranda. Nechodily jsme s nimi tréninky, ale měli jsme nějaké střelecké soutěže a podobně, to jsme se vždycky nasmáli. Často jsme i bydleli poblíž. Teď na severu jsme bydleli společně, to byl návrat deset let zpátky, když se takhle bydlívalo na soustředění pohromadě. Ale byla sranda, my jsme si to docela užívali,“ smála se při vzpomínce na tyto akce nejlepší česká biatlonistka současnosti.

A kdo střelecké soutěže ovládal a je tedy českým ostrostřelcem? „Nejvíc obávaný byl vždycky Jonáš Mareček, ale ono se to točilo. Záleželo vždycky, jestli to bylo na rychlost, na přesnost. Ale hlavní bylo, že nás tyhle věci moc bavily,“ pochvalovala si Davidová.

Také ona absolvovala testovací závody v norském Sjusjoenu. „Spokojená s nimi jsem byla i nebyla. Možná to zní blbě, že před sezonou říkám, že jsem byla unavená, ale když to jde člověk z plného tréninku, tak ne vždycky to vyjde tak, jak by chtěl. Takže jsem byla příjemně překvapená, že to nebylo až tak hrozné, jak jsem si myslela, že to bude. Zároveň jsem ale cítila, že tam ještě je docela dost práce,“ prohlásila sebekriticky devátá žena SP 2022/23 a třetí žena testovacího sprintu.

Velkým tématem nadcházejících závodů jsou bezfluorové vosky a hlavně to, zda ještě víc podtrhnou nadvládu Norů. Částečně to bylo znát už v Sjusjoenu, kde běžecky dominovali. Zároveň ale na tomto testu nebyli třeba Švédi či Francouzi.

„Když kolem vás Norové projedou tak dvakrát větší rychlostí než vy, tak to vnímáte. Netuším, jestli je to jen mazáním, nutno však říct, že byli hlavní propagátoři vosků bez fluoru, takže myslím, že začali s vývojem dřív než všichni ostatní. Usilovali o to a věděli, proč to dělají. Ale nejvíc znát to bylo na závodech v neděli (závod s hromadným startem), v sobotním sprintu to tak markantní nebylo, takže uvidíme,“ komentovala Davidová.

Svůj názor na tuto problematiku má také Krčmář. „Už jsem zažil tolik předzávodních testů, kde Francouzi totálně zničili Nory a na prvním SP byli Norové úplně jinde. Až svěťáky nám ukážou, jaké to opravdu je. Nechci to podceňovat, zlehčovat, určitě tam rozdíl byl, ale na analýzy je ještě čas.“