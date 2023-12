Mrazivý sprint Čechům nevyšel, nejlepší Krčmář 25. Johannes Bö mimo desítku

Romana Barboříková Už v pátečním sprintu si ženy posteskly nad krutou zimou, kterou v těchto dnech v Östersundu panuje. A u mužů to v sobotu nebylo jiné. „Necítil jsem prsty,“ znělo z úst spousty závodníků. Čechům to vůbec nesedlo, nejlepší Michal Krčmář netrefil v dvoupoložkovém závodu dvakrát a skončil na 25. místě. Slaví další Němec Philipp Nawrat. Loňský suverén Johannes Thingnes Bö měl černý den, minul třikrát a dojel až osmnáctý.

Čeští muži předvedli lepší výkony než o den dřív ve sprintu ženy. Do nedělního stíhacího závodu jdou z pěti Čechů čtyři. To je ale tak zhruba vše pozitivní, co se dá o mužském sprintu říct. Stejně jako ženy, většina z nich promrzla tak, že to výrazně ovlivnilo střelecký výkon.

Nejlépe si vedl nejzkušenější z českých biatlonistů Michal Krčmář. I jeho ale -15 stupňů Celsia tentokrát dost zaskočilo.

„Šel jsem do závodu dobře zahřátý, před nástřelem se mi všechno dařilo v pohodě, ale pak mi zmrzla ruka, a vůbec nevím, proč tomu tak bylo. To mě mrzí, nebyly podmínky, se kterými bych se neměl popasovat. Musím to zítra ještě zkusit nějak vymyslet. Nebo jestli to bylo jen nahodilé… Štve mě to,“ komentoval Krčmář po závodu v rozhovoru pro ČT sport.

Zmrzlá ruka se v jeho případě projevila při první střelbě. „S ležkou nemůžu být spokojený. Nevím proč, normálně s tím problém nemám, ale teď mi na ležku totálně zmrzla ruka a střílel jsem po paměti, vůbec jsem neměl cit na spoušti,“ byl kritický dvaatřicetiletý sportovec.

Na ruku bez citu si postěžoval tak Jonáš Mareček. „Možná jsem podcenil volbu oblečení. Na hrudníku to bylo dobré, ale na ruce, předloktí a dlaně byla dost zima. Na ležce jsem vůbec necítil prsty. Ale pak už jsem se před střelnicí snažil hodně mačkat za jízdy, a na stojce už to šlo,“ naznačil jednu z možných cest, jak ruce před střelbou zahřát.

V případě oblečení totiž Mareček potvrdil, že vzít si víc vrstev nemusí být vždy pro biatlonisty výhodou. „Moc dobře se mi nejelo. Měl jsem vrstvy navíc, což mi úplně nesedělo. A taky jak už jsem zmiňoval, předloktí jsem měl zmrzlé, což mi taky dost dělalo problémy i při běhu na lyžích,“ dodal třetí nejlepší Čech.

Tím druhým, ale už bez bodů (41. místo) byl Mikuláš Karlík. Do nedělního stíhacího závodu se vedle této trojice probojoval ještě 54. Adam Václavík.

Spokojený nemohl tentokrát být ani majitel malého křišťálového glóbu za sprinty z minulé sezony Johannes Thingnes Bö, kterému patřila až 18. příčka. Ani pátý nejrychlejší čas mu nebyl moc platný, když na střelnici třikrát minul.

Naopak velmi vydařený vstup do sezony mají Němci. Po Romanu Reesovi, jenž ovládl vytrvalostní závod, ve sprintu slavil Philipp Nawrat.