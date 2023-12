Bílé nosy i ojíněné vlasy, Češky ve sprintu zamrzly. Opět spílaly lyžím

Obličeje oblepené tejpy, vlasy biatlonistek často ojíněné. Sportovkyně se tentokrát musely poprat s pořádnou zimou. Teploměry na stadionu ukazovaly okolo -15 stupňů, na trati bylo o něco tepleji. Ale ani tak nic, v čem by si závodnice libovaly.

„Dnes jsou dobré podmínky, nefouká, i když to je tady tak pořád. Je ale pravda, že zima je. Bude záležet, jak se podaří udržet ruce v teple, aby to pak šlo dobře na spoušti,“ poznamenal pro ČT sport ještě před startem kouč českých žen Egil Gjelland.

České závodnice si tentokrát na zmrzlé prsty nestěžovaly. „Jsem nabalená, od začátku mám zalepený obličej i prsty. Ale teď je mi teda zima hrozná,“ prozradila po závodu Markéta Davidová.

Ta byla opět nejlepší z českých závodnic, ale s výkonem spokojená být nemohla. K jejímu teplotnímu komfortu přispěla i tři trestná kola.

„Pocity jsou špatné, protože špatně střílím. A teď musím říct, že jsem měla v porovnání s ostatními státy o třídu jinde lyže,“ postěžovala si Davidová, která na nejrychlejší ženu na trati Elviru Öbergovou ztratila 1:08 minuty. Celkově to pro nejlepší českou závodnici znamenalo až 37. příčku a do stíhacího závodu vystartuje se ztrátou 1:51,5 minuty na první závodnici.

K jejímu soudu lyží se přidala také Tereza Voborníková. „Dneska myslím, že jsme si smůlu s lyžemi vybraly asi my holky. Ani můj pocit na lyžích nebyl kdovíjaký. Když se sečte, že mně se nejelo nejlíp a lyže taky nepodržely, je z toho, co z toho je,“ řekla Voborníková, která skončila mimo bodované pozice. Ještě před ni, ale také bez bodů, se dostala 56. Jessica Jislová. Ta bude po Davidové jedinou Češkou, která může nastoupit do stíhacího závodu.

Ačkoliv na první střelbu přijela s bílým zmrzlým nosem, dokázala se Francouzka Lou Jeanmonnotová dobře zahřát, na střelnici udržela čisté konto a dojela si pro vítězství v prvním sprintu této sezony a také pro svou první výhru v SP. Jen 8,5 sekundy za ní projela cílem Karoline Offingstad Knottenová. Do žlutého dresu se dostala Němka Franziska Preussová.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 21:04,1 (0 tr. okruhů), 2. Knottenová -8,5 (1), 3. Arnekleivová (obě Nor.) -17,6 (1), 4. Preussová -18,3 (2), 5. Voigtová (obě Něm.) -20,0 (1), 6. Tandrevoldová (Nor.) -23,8 (2), ...37. Davidová -1:51,5 (3), 56. Jislová -2:22,3 (3), 64. Voborníková -2:38,6 (3), 87. Charvátová -3:32,1 (6), 91. Vinklárková (všechny ČR) -3:47,9 (3).

Průběžné pořadí (po 2 z 21 závodů): 1. Preussová a Knottenová obě 125, 3. Vittozziová (It.) 122, 4. Jeanmonnotová 107, 5. Voigtová 105, 6. Tandrevoldová 76, ...41. Voborníková 11, 48. Davidová 4.