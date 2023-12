Biatlon před Hochfilzenem? Covid ve skoro každém týmu. Závodí se i tak

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Krušné podmínky na severu zapříčinily, že do mírnější zimy ve středu Evropy si někteří biatlonisté přivezli různé rýmičky. Někteří ale i covid. Po přísných karanténních letech je tady ale jeden zásadní rozdíl – i s tímto virovým onemocněním mohou nastoupit do závodů, pokud se na to cítí. „Neznám ale nikoho, kdo by s covidem jel,“ řekla Markéta Davidová. Ne všichni jsou však téhož názoru.

Pokud tady uvidíte někoho, kdo neustále nosí respirátor, je lepší se mu vyhnout. Případně si dát tuto ochranu dýchacích cest také. Takové pravidlo teď platí mezi biatlonisty v tradičním rakouském středisku Hochfilzen. Už v Östersundu totiž mnozí bojovali s různými nachlazeními a nemocemi, třeba do stíhacího závodu nenastoupilo jedenáct žen. U některých výprav, jako třeba u té německé, švýcarské, italské, estonské či francouzské, nemá jít o malé nachlazení, ale o covid.

„Myslím, že skoro v každém týmu je covid, tak se snažíme aspoň trošku udržovat a chránit,“ líčila Markéta Davidová. Důkazem bylo i to, že na rozhovor po tréninku přiběhla ze společných prostor s respirátorem na ústech. Zvýšená hygiena a právě roušky v místech, kde se uvnitř zdržuje víc lidí, jsou tím jediným, co mohou sportovci dělat, aby možnost nákazy co nejvíc eliminovali.

„Na zvýšené riziko jsme naše sportovce samozřejmě upozornili. Je to o každodenní hygieně. Když někde sáhnu na kliku, musím si okamžitě umýt ruce. V hlavní budově používat roušku, nechodit do žádných hloučků mezi diváky, až přijedou fanoušci. I když tady je mají odcloněné, takže by to mělo být bez problémů. Je to o opatrnosti, ale na druhou stranu někdy platí, že kdo se až moc hlídá, ten to dostane,“ pokrčil rameny kouč českých mužů Michael Málek.

S českými závodníky a závodnicemi se shodne na tom, že jde o osobní zodpovědnost každého jedince. „Je blbé, když jeden trenér řekne, že je nemocný a má covid, a sedí v rohu v prostorách, kam chodí i závodníci. Slyšel jsem, že se to ve středu stalo. U nás kdyby se zjistilo, že je někdo jakkoliv nemocný, třeba i s chřipkou nebo angínou, okamžitě jede domů. Neměl by ohrozit tým,“ dodal Málek.

Povinné testování a zákaz startu v případě pozitivního testu na covid už se neuplatňovalo v minulé sezoně a v této je to stejné. „Já myslím, že je to dobře. Bavil jsem se s profesorem Vítkem o covidu, který se v tuhle chvíli zařadil mezi běžné chřipky, jeho mutace zeslábla už takovým způsobem, že pokud nemáte výraznější příznaky, člověk může být pozitivní, ale nemusí to ani vůbec řešit. Síla viru už není tak velká, jaká byla v počátku,“ řekl Michal Krčmář. V případě, že má biatlonista příznaky nemoci, je už však i podle něj situace jiná.

VYZKOUŠEJTE KVÍZ: CO (NE)VÍTE O ČESKÉM BIATLONU

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

„Kdybych věděl, že covid mám, určitě závodit nebudu, protože vím, jaký má postranní efekt na tělo a na kardiovaskulární systém. Ale na druhou stranu antigenní test pro mě není berná mince, ten vám odhalí jakýkoliv vir, nemusí to být covid. A PCR už se nedělají,“ dodává biatlonista. V létě si Krčmář prošel potížemi, kdy mu testy odhalily v těle cytomegalovirus a dva měsíce kvůli tomu netrénoval.

Také antigenní testy už si závodníci dělají pouze v případě, kdy se necítí dobře. Jako třeba Mikuláš Karlík. Po přejezdu z Östersundu do Hochfilzenu prý byl trochu nachlazený. „Byl jsem nesvůj, dělal jsem si i test a vyšlo to negativně. Tak jsem si říkal, že jsem asi někde ofoukl nebo jsem se blbě převlíkl. Jinak se chráníme, co to jde, nosíme teď roušky a snažíme se ve společných prostorách být co nejmíň, převlíknout se a jít,“ přiblížil Karlík.

Velkou výhodu štace v Hochfilzenu vidí český tým kvůli možnému riziku i v tom, že nebydlí v hotelu s jinými zeměmi. „Jsme v apartmánech, kde je jen náš tým,“ prozradil čtyřiadvacetiletý závodník.

Všechna hygienická opatření dodržuje také Jakub Štvrtecký. Ten má ale na prevenci nemocí jiný recept: „Hodně chodím mezi lidi přes léto a na podzim, takže mám výbornou imunitu a teď nedělám vlastně nic extra a funguje mi to.“

Program SP v Hochfilzenu

Dnes sprint mužů 11.30

sprint žen 14.25

Zítra stíhací závod mužů 12.15

stíhací závod žen 14.45

Neděle štafeta mužů 11.30

štafeta žen 14.14