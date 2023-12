Moravec o Hochfilzenu: Nejlepší výsledky? Když jsme jedli v motorestu

Když se řekne Hochfilzen, vybaví se prakticky všem závodníkům čoudící komín z nedaleké továrny na zpracování dřeva. „To je jednoznačná dominanta,“ potvrzuje Ondřej Moravec.

Nevinně působící areál umí občas závodníky pořádně potrápit. „Zažil jsem tam i roky, kdy tam byly složité podmínky. Často se tam děje to, že se všechno strašně rychle změní. Tím mám na mysli, že napadne přes noc půl metru sněhu nebo začne pršet. Nebo je to tam na zelené louce a sníh má zmrzlý podklad, na to napadne a strašně to nejede. Takže i pro servis hrozně složité,“ vzpomíná bývalý český reprezentant.

Zažil zde velké oslavy stříbra z vytrvalostního závodu při mistrovství světa 2017, ale také závod, který ho v celé jeho kariéře nejvíc mrzí. Jaký to byl? A proč bylo lepší najíst se v motorestu než pětichodové večeře? Podívejte se na video.