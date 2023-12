V desítkách se mi líbí, směje se Jislová. Doufá, že se zvedne celý tým

Povedl se vám skvělý výsledek. Bylo všechno tak, jak mělo být?

„V podstatě vůbec. Nástřel byl strašně nejistý, vracela jsem se tam znovu, abych si zkusila ještě jiné podmínky, protože se to změnilo. Byla jsem trošku nejistá před startem. Ale pak jsem si řekla, že si pojedu to svoje. Nikoho jsem kolem sebe neměla, tak jsem se hodně snažila pracovat i s hlavou, abych si pohlídala všechny věci, které mám, a myslím, že jsem to zvládla.“

Ve střelbě jste měla jistotu?

„V podstatě bych řekla, že jo. Nevím přesně, kde rány byly, ale pocitově to bylo celkem jisté. Bála jsem se trošku poslední rány vestoje, ale spadlo to.“

Jak vám sedí pro Hochfilzen typický nájezd na střelnici do kopce?

„Hmm, nevadí mi, ale je potřeba dávat si na něj pozor, nebo si ho aspoň vyzkoušet. Protože když to člověk přežene, tak ho to pak hodně dožene na střelnici. To mně se naštěstí vyhnulo. Ale při tréninku se mi stalo, že jsem se tady dusila, takže jsem na to byla spíš opatrná.“

Potěší do dalších závodů, že jste na svém střeleckém standardu?

„Stoprocentně. V Östersundu jsem se trochu trápila, i jak tam byla velká zima, tak jsem se nezvládla do toho uvolnit a to se mi teď, myslím, povedlo. Za to jsem hodně ráda.“

Po nemoci, kterou jste měla ve Švédsku, se to už i běžecky zlepšuje?

„Pocitově vůbec ne, to mi přijde, že je to čím dál horší. Ale na trati to naštěstí neodpovídá pocitům, takže jsem za to ráda.“

I časy na trati jste ale měla dobré.

„Jo, překvapilo mě, že ani Lisa (Vittozziová) mě nedojížděla. Nevím teda, kolik střílela, ale i v posledním kole jsem se s ní držela, což je, myslím, dobrý ukazatel. I když ona je teda nemocná, takže možná není úplně ve své top formě.“

Je to vaše první desítka od Osla 2022 (6. místo ve sprintu), to musí být dobrá zpráva, ne?

„Je to skvělé, protože se mi v desítkách líbí (smích). Jsem strašně ráda i za to, kolik bodů to přinese. To mě těší opravdu hodně.“

Když budete s těmi vlčicemi vepředu vybíhat do stíhacího závodu, bude to také o hlavě, abyste se nesnažila držet jejich tempa?

„Určitě, tam si zase musí všechno sednout. Lyže, já i střelba. Rozhodně tam nebudu dělat žádné vylomeniny, uvidím, co se bude dít a podle toho budu reagovat.“

Jste typ, který se nechá vybláznit?

„Ne. Možná, že kdybych na tom byla běžecky jinde, třeba bych se nechávala vybláznit, ale to nejsem, takže jedu na svou jistotu a pak se vždycky uvidí, co se stane.“

Jde o první umístění v Top 10 pro celý tým v individuálních závodech. Zvedne to náladu i ostatních?

„Doufám. Nám chybí málo k dobrým výsledkům. Vždycky mi přijde, že se sejde tak půlka. A je to škoda, protože máme silný tým, ale chtěla bych, abychom to ukazovali častěji.“