Legenda Eckhoffová o životě po kariéře i nové roli. A Davidové vzkazuje...

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | V minulé sezoně už o ní nebylo moc slyšet. Tiril Eckhoffová kvůli zdravotním problémům neabsolvovala žádný závod a na konci sezony ukončila kariéru. „Byla to kombinace covidu a nedostatku spánku, mé tělo už nefungovalo,“ vysvětlila v rozhovoru pro Sport a Mf Dnes. Během kariéry zažila i situace, v jaké se teď trápí Markéta Davidová. „Ona ale ví, jak střílet,“ má jasno hvězda komentující pro norskou TV2. Co by tedy měla Češka dělat?

Pobíhá po areálu v tlusté modré bundě, v barvě svého nového zaměstnavatele. Před závody si zajde Tiril Eckhoffová na chvíli se protáhnout na běžkách. Pak usedne za mikrofon a komentuje výkony bývalých týmových parťáků. Povyprávěla také o svém novém životě, problémech se spánkem a vztahu k běhání. „Mám nejkratší nohy na planetě, tak je to horší,“ zaperlila usměvavá blondýnka.

Závodní kariéru jste ukončila po minulé sezoně. Jak si užíváte nový život?

„Je to něco úplně jiného. Ale je krásné být zpět v biatlonové rodině, sledovat závody a vidět znovu přátele.“

A když pomineme biatlon, co nyní děláte?

„Ještě trochu studuju, konkrétně personalistiku a vedení týmů. Asi to není až tak zajímavé, ale je to něco, do čeho mohu vnést i některé své poznatky z biatlonu.“

Byl to podle vás pravý čas, kdy opustit biatlon?

„Spíš mix toho, že zdraví už nebylo v pořádku a že jsem zároveň dosáhla v biatlonu skoro všeho, čeho jsem dosáhnout mohla. Cítila jsem, že chci dělat něco jiného. Hlavně tělo už prostě nefungovalo, jak mělo. Opravdu jsem se hodně snažila se ještě vrátit. Ale když jsem zjistila, že to už nepůjde, bylo to tvrdé.“

Přišli jste na to, kde byl problém ohledně zdravotního stavu?

„Byla to kombinace covidu a nedostatku spánku. Pár měsíců jsem se ještě pokoušela to prorazit, ale potom... Kdykoliv jsem se v tréninku zkusila dostat