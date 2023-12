Biatlonisté ve střelecké pasti, trápí se i Davidová. Charvátová proti proudu

Nedělní štafety na SP biatlonistů v Hochfilzenu jen potvrdily to, co u mužů bylo vidět už v předchozích závodech – špatná střelba. „Omlouvám se všem fanouškům, co tady kluci předvedli, to je absolutní ostuda,“ kál se trenér mužů Michael Málek po štafetě, kde tři ze čtyř jejích členů museli na trestné kolo. Jejich souhrnná bilance byla 3+18 a 12. místo. A ani Markéta Davidová se ze střelecké pasti nedokázala vymanit...