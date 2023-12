Biatlon po třetině: návrat krále, trápení i naděje pro Davidovou. Co výstřelky?

Kde byl problém? Asi to celé začalo pákou s bráchou Tarjeiem, při které si pohmoždil loket. To ho pak trochu brzdilo i na trati, kde je to podle něj s bezfluorovými vosky víc silové. Ani střelba ale nebyla taková, jako v minulé sezoně. Tam měl průměr 88 %, nyní po třech dílech SP to je 86 (na stojce jen 85). Ale už je zase zpět, v Lenzerheide byl druhý ve sprintu, stíhačku a závod s hromadným startem ovládl.

„Trochu nervózní už jsem z toho byl, ale vždy to chce neztrácet hlavu, jet dál a čekat na ten den, kdy se to prolomí,“ hlásil po stíhacím závodu v Hochfilzenu, kde konečně vyhrál.

Čekalo se, jak zvládne návrat do biatlonového kolotoče po únorovém narození dcerky Come. A také trochu po skandálu s kreditními kartami uvnitř francouzského týmu. Tam právě Justine Braisazová-Bouchetová obvinila kolegyni Julii Simonovu. Ale v tuto chvíli je zcela jasné, že Braisazovou-Bouchetovou ani jedno z toho nijak negativně nepoznamenalo. Naopak na trati letí jako střela a i ty jí zasahují terče zatím dost slušně – úspěšnost na střelnici má sedmadvacetiletá Francouzka 85 %.

Bylo na ní vidět, jak je z toho zoufalá a bezradná. Markéta Davidová se v úvodu sezony trápila hlavně střelecky. Ačkoliv po první části tohoto ročníku SP nemá žádný závod s čistým střeleckým kontem, přesto už byl vidět v Lenzerheide značný pokrok. „Doufám, že už jsme přišli na to, čím to bylo a můžu na tom zapracovat o Vánocích. Každopádně jedničky už jsou lepší než trojka,“ našla už i sama česká biatlonistka optimističtější slova. Ve sprintu v Hochfilzenu totiž vestoje minula třikrát, k tomu jednou vleže. V Lenzerheide už to bylo na každé položce jen jednou. „Střílet nuly je hrozně těžké, tak doufám, že to udržím alespoň na této vlně,“ přála si Davidová.

Vosky: je to dobré, není to dobré

Velkým otazníkem snad pro všechny bylo, jak bude vypadat první sezona, a to nejen v biatlonu, s vosky bez fluoru. Všichni se obávali nadvlády Norů, kteří měli ve vývoji ohromný náskok. V prvních závodech tomu tak rozhodně nebylo, jenže přemrzlý sníh v Östersundu měl prý svá specifika. S příjezdem víc na jih už ale byla situace zcela jiná. Třeba v mužském sprintu v Hochfilzenu byly co do běhu na prvních pěti místech Norové. U žen, kde se výrazně Norům startovní pole obměnilo, dominance tak výrazná není, i když Tandrevoldové to běhá rychle.

To čeští biatlonisté v prvních závodech lyže chválili, pak vůbec ne a na konci Östersundu to zase bylo lepší. „Přišli jsme na něco, co v prvních závodech fungovalo, pak jsme to chtěli zlepšit a ono to bylo ještě horší. Ale pak jsme zjistili, kde byl problém a poslední dva závody byly zase dobré,“ vysvětloval servisman českého týmu Samuel Závalec.