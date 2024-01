V druhé lize řádil, ve SP se Nor trochu ztrapnil: jel trestné kolo navíc

Pro úvod sezony ho poslali do druhé ligy, tedy do IBU Cupu. Tam Nor Johan-Olav Botn řádil jako loni jeho zkušenější kolega Johannes Thingnes Bö. Jenže hned při prvním startu na nejvyšší úrovni si připsal kousek, kterým se biatlonisté moc nechlubí. Po střelbě vleže obkroužil místo tří čtyři trestná kola. „Naštěstí nebojoval o stupně vítězů, to by to bylo horší,“ poznamenala k tomu někdejší lyžařská hvězda Petter Northug.