Norský přešlap, v hlavní roli Tarjei Bö. Byl to šok, nechápal parťák

Vstup do nového roku komplikovalo biatlonistům v Oberhofu počasí • Petr Slavík/Český biatlon

Nový rok, nové příležitosti. V to doufala také Markéta Davidová, které start do této sezony Světového poháru nevyšel hlavně střelecky. Jenže v pátečním sprintu se ukázalo, že i po vánoční pauze její trápení pokračuje, když z deseti ran trefila jen pět terčů. Při rozhovorech se jí draly slzy do očí.

„Byla samozřejmě smutná, ale ona je bojovnice. Je nový den, nová příležitost provést svou práci a dělat, co umí,“ hlásil do kamery ČT sport střelecký kouč českých mužů Matt Emmons před stíhačkami.

V sobotním stíhacím závodu už to vypadalo lépe, z dvaceti terčů jich trefila 17. Nálada se jí však výrazněji nezlepšila. „Samozřejmě jsem ráda, že jsem se dokázala nějak posunout, ale startovat z 59. místa už by se mi nemuselo stávat,“ prohlásila závodnice, která ve výsledkové listině poskočila o 21 příček.

V nedělní štafetě už to ale bylo zase víc podobné sprintu než stíhačce. Vleže sice minula pouze jednou, vestoje už jí ale nestačily ani tři náboje na dobití a musela na jedno trestné kolo.

Jelikož stejně dopadla také Lucie Charvátová na třetím úseku ženské štafety, musela situaci, kdy přebírala na osmém místě, zachraňovat Jessica Jislová. Ta potvrdila roli spolehlivé střelkyně, vestoje dobíjela jednou, vleže pak dvakrát a posunula český tým na konečné 6. místo.

Jislová přiblížila i situaci na trati. V Oberhofu se totiž museli závodníci potýkat s hodně špinavým sněhem. „A právě v těchto podmínkách je hodně znát, že nejezdíme na fluoru. Jak je sníh špinavý, tak v posledním kole už to lyže dost zpomalovalo a stálo to hodně sil,“ řekla zkušená devětadvacetiletá biatlonistka.

Stejného výsledku jako ženy dosáhli před nimi i muži. Tam se na výrazném vylepšení umístění štafety oproti Hochfilzenu (12. příčka) podíleli i dva nováčci v týmu pro SP. Po operaci kolene se k závodění vrátil po Novém roce Tomáš Mikyska. Na první střelecké položce druhého úseku byl bezchybný, na druhé spotřeboval všechny dodatečné náboje, ale vyhnul se trestnému okruhu. V jeho případě je ale ještě na trati znát tréninkové manko, Michalu Krčmářovi předával na osmé pozici. Nejzkušenější z českého týmu toto umístění nevylepšil, a tak to bylo až na finišmanovi Vítězslavu Hornigovi.

Biatlonista, jenž úvod sezony absolvoval v nižším IBU Cupu, si místo ve štafetě vysloužil díky rychlé a i relativně přesné střelbě. Což také potvrdil: obě položky bez chyby, vleže navíc pálil nejrychleji ze všech mužů na čtvrtém úseku. Díky tomu se Češi posunuli na 6. místo.

Vítězství opět oslavili Norové, a to i přes výrazný přešlap, kterému se v závěru mohli smát nejen fanoušci, ale i sami muži ze severu. Hlavním viníkem byl nejzkušenější z nich Tarjei Bö, který málem prošvihl předávku od Sturly Holma Laegreida. Až na poslední chvíli si nazouval lyže a spěchal na nich do prostoru předávky.

„Byl to šok. Bylo zvláštní, že tam nikdo nebyl. Začal jsem přemýšlet, jestli jsem neudělal chybu, jestli nemám jet ještě jedno kolo,“ vyprávěl pak Laegreid norské televizi NRK.

„Sturlu jsem v mlze neviděl, možná to bylo tím. Neviděl jsem ho ani na velké obrazovce, kde ho obvykle sleduji. Bylo to trapné,“ kál se pak Bö.

Norové tak mají do příštích týdnů proč si z Tarjeie utahovat. To Češi budou dál bádat nad tím, jak pomoci Markétě Davidové vrátit se do pohody z minulé sezony.