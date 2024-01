Charvátová zářila ve sprintu, jela v „zatmění“. I na stará kolena, smála se

Bodovaly také další dvě české biatlonistky. Střelecky bezchybná Tereza Voborníková skončila devatenáctá, Jessica Jislová dojela po jedné chybě o dvě příčky za ní. Mimo bodovanou čtyřicítku skončila jen Markéta Davidová, která byla po dvou trestných kolech šestačtyřicátá

Bronzová medailistka ze sprintu na MS 2020 Charvátová vyrovnala nejlepší český výsledek v sezoně. Na osmém místě také dojel v prosincovém závodě s hromadným startem v Lenzerheide Michal Krčmář. Nejlepšími ženskými výsledky byly dosud devátá místa Voborníkové a Davidové.

„Je to krásné. I na ta svá stará kolena jsem prostě ještě jela. Mám z toho obrovskou radost,“ řekla pro Českou televizi Charvátová, která měla také sedmý běžecký čas. „Měla jsem zatmění. Od začátku jsem jela rychle, bála jsem se, že jsem to přepálila. Trochu jsem kontrolovala tepy před střelbou. To jsem ještě pohlídala a v posledním kole jsem jela, seč mi síly stačily,“ doplnila.

Charvátová vstupovala do závodu až s číslem 87, od začátku se ale prezentovala rychlým během. Po bezchybné střelbě vleže figurovala na sedmém místě a před závěrečnou stojkou byla šestá. O další posun ji však připravila chyba na čtvrtém terči. Od vítězné Tandrevoldové dělilo Charvátovou v cíli 47,5 sekundy, na stupně vítězů ztratila česká biatlonistka bezmála půlminutu.

„Už po ležce mi hlásili, že jedu dobře, takže jsem to cítila. Podložky byly namrzlé, takže než jsem se uvelebila do té polohy, chvíli to trvalo. Možná jsem konečně dospěla do zkušeností, že jsem si to opravdu hlídala. U čtvrté rány jsem znejistěla, odkládala jsem ji, ale stejně jsem ji strhla. Zaplať pánbůh, že do té páté jsem se srovnala,“ podotkla Charvátová.

Dařilo se i třiadvacetileté Voborníkové, která zajela podruhé v sezoně střelecky bezchybný sprint. Poprvé se jí to povedlo v Lenzerheide. „Na to, jak se mi v Ruhpoldingu nikdy moc nedařilo, jsem z těch dvou nul překvapená. Dnes jsem to podcenila, jela jsem dost nalehko. Celkově jsem dost mrzla, byla zpomalená a zatuhlá. Jak jsem maličká, tam mi ten profil tratí moc nesedí. Snažila jsem se, jak to šlo, a ty dvě nuly mi dost pomohly,“ podotkla Voborníková.

Davidová chybovala už na první položce, kde minula poslední terč. Bezchybná nebyla ani vestoje a potřetí ve sprintu v této sezoně nebodovala. „Do závodu jsem šla s tím, že jsem měla nějaké cíle, které jsem si chtěla splnit. Ani nebyly výsledkové jako spíše pracovní. Něco jsem si vyzkoušela a doufám, že na tom mohu začít trochu stavět. Nebo se ujišťovat v tom, že ne všechno, co dělám, je špatně,“ řekla Davidová.

Sedmadvacetiletá Tandrevoldová vybojovala třetí individuální vítězství a druhé v této sezoně. Vedle druhého nejrychlejšího běžeckého času neudělala na střelnici jedinou chybu. V průběžném pořadí Světového poháru zůstala druhá, vedoucí Francouzce Justine Braisazové-Bouchetové se ale přiblížila na rozdíl třiceti bodů.

Program Světového poháru v Ruhpoldingu pokračuje v sobotu sprintem mužů. V neděli podnik vyvrcholí stíhacími závody.

Sprint - ženy (7,5 km)

1. Tandrevoldová (Nor.) 19:25,4 (0), 2. Brorssonová (Švéd.) -18,2 (0), 3. Vittozziová (It.) -19,0 (0), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -24,8 (0), 5. E. Öbergová (Švéd.) -33,9 (2), 6. Hettichová-Walzová (Něm.) -35,0 (0), ...8. Charvátová -47,5 (1), 19. Voborníková -1:03,3 (0), 21. Jislová -1:09,4 (1), 46. Davidová (všechny ČR) -1:55,6 (2).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 21 závodů): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 621, 2. Tandrevoldová 591, 3. E. Öbergová 518, 4. Vittozziová 516, 5. Simonová (Fr.) 469, 6. Preussová (Něm.) 465, ...20. Voborníková 164, 22. Jislová 136, 28. Davidová 117, 34. Charvátová (všechny ČR) 94.