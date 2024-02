Pocta pro Soukalovou. Při vstupu do Síně slávy rozesmála sál, pak zpívala

Na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě už sice Gabriela Soukalová nezávodí, přesto si tady došla pro cenu. I když teď to nebyla žádná medaile, kterých má ze svou kariéru požehnaně. Při slavnostním večeru byla uvedena do Síně slávy Mezinárodní biatlonové unie. „Jsem ráda za všechny šťastné momenty v kariéře. Na druhou stranu si vážím i těch chvil, kdy jsem nebyla na pódiu, protože díky nim jsem silnější,“ prohlásila ve své děkovné řeči. Došlo i na zpěv.

I díky ní chlapi v hospodě neřešili fotbal, ale rozebírali biatlon. I tato věta padla v řeči Ondřeje Rybáře, když na pódiu představoval biatlonistku, která byla krátce poté jako sedmý člen uvedena do biatlonové Síně slávy.

Odpověď na otázku, o koho se jedná, je velmi snadná. Je to Gabriela Soukalová. Ta si díky svým výsledkům, ale také popularizaci biatlonu vysloužila tuto poctu.

Od minulého roku se na biatlonových světových šampionátech uvádí skupinka bývalých biatlonistů do Síně slávy IBU. Loni v Oberhofu to byli Andrea Henkelová, Kati Wilhelmová, Ole Einar Björndalen and Sven Fischer. Nyní k nim přibyly další tři legendy: Magdalena Forsbergová ze Švádska, Francouz Raphaël Poirée a z domácích v Novém Městě na Moravě Gabriela Soukalová.

Tihle tři se společně postarali o 11 Velkých křišťálových glóbů, 16 zlatých medailí z mistrovství světa a osm olympijských medailí.

Šest glóbů zařídila Forsbergová, a to dokonce v řadě. „Co říct? Díky IBU, je to skvělé ocenění být uvedena do Síně slávy. Je to 30 let, co jsme závodila ve svém prvním biatlonovém závodu. Trenér Wolfgang Pichler mě inspiroval každý den, abych dřela. Měl zajímavé tréninkové metody. Milovala jsem croissanty a tak mě motivoval, že když odstřílím dobře na tréninku, jeden mi koupí,“ vzpomínala někdejší hvězda, která k biatlonu přešla z běžeckého lyžování.

Čtyřmi glóby do společné sbírky přispěl Poirée. „Mám radost, že jsem dnes tady, za tuto cenu. Je to privilegium být jedním z lidí v Síni slávy,“ děkoval muž, který soupeřil hlavně s Björndalenem.

Pak už přišla na řadu česká chvilka. Svou bývalou svěřenkyni představil současný sportovní ředitel Ondřej Rybář. „Potkal jsem ji, když jsem začínal s biatlonem, když mi bylo 15, a šel jsem na tréninkový kemp. Mojí trenérkou byla Gabriela Soukalová, Gabina máma. Gabi tam byla taky, ale byly jí teprve čtyři,“ vzpomínal Rybář.

Zdůraznil, že Soukalová patřila ke skupině závodníků, kteří v Česku odstartovali biatlonový boom. „Dřív se chlapi v hospodě bavili o fotbale, ale v těchto dobách řešili biatlon a to, jakou barvu vlasů zrovna bude Gabi mít, jestli blond nebo zrzavé,“ vzpomínal dřívější trenér.

Soukalová pak poděkovala za ocenění a také připomněla to, čím byla vždy proslulá: „Jsem schopná cokoliv zapomenout během deseti sekund, takže jsem si řeč radši napsala,“ prohlásila v angličtině a rozesmála celý sál.

„Je úžasné stát tady vedle takových legend. Měla jsem nějaké problémy se zdravím, proto jsem musela skončit, což mě mrzí. Jsem ráda za všechny šťastné momenty v kariéře. Na druhou stranu si vážím i těch chvil, kdy jsem nebyla na pódiu, protože díky nim jsem silnější,“ prohlásila.

Po řeči pak ještě s kapelou doprovázející celým večerem zazpívala píseň Times Like These od Foo Fighters.