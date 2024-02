Bö útočí na Björndalenovy rekordy. Proč spolu nevydrželi na pokoji?

Na mistrovství světa to letos ještě nevyšlo. Johannes Thingnes Bö posbíral tři první místa, ale tím jen vyrovnal rekord Oleho Einara Björndalena. Oba jsou nyní na 20 zlatých. Také v triumfech ve Světovém poháru už to začíná mít biatlonová legenda nahnuté. Ačkoliv mladší Nor svého předchůdce ohrožuje na jeho pozicích, panuje mezi nimi vzájemný respekt. I když jednu perličku přeci jen Björndalen na Böa prozradil.